3 biện pháp tự nhiên giúp bảo vệ xương khớp cho phụ nữ tuổi mãn kinh

Nội dung 1. Lý do phụ nữ sau tuổi 50 cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe xương 2. Biện pháp tự nhiên giúp bảo vệ xương khớp khi mãn kinh

1. Lý do phụ nữ sau tuổi 50 cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe xương

Sau tuổi 50, phần lớn phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. Đây là cũng chính là giai đoạn hệ xương khớp trải qua những biến động lớn do sự sụt giảm đột ngột của estrogen, loại hormone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ chắc khỏe của xương.

Estrogen giúp bảo vệ xương bằng cách kìm hãm hoạt động của tế bào hủy xương. Khi nội tiết tố này sụt giảm mạnh trong những năm đầu mãn kinh, quá trình phân hủy xương diễn ra nhanh hơn hẳn quá trình tạo xương mới dẫn đến mất mật độ xương nhanh chóng.

Ngoài ra, theo tiến trình lão hóa tự nhiên, khả năng hấp thu canxi tại ruột và tổng hợp vitamin D qua da của cơ thể giảm dần. Điều này khiến xương dễ bị xốp, giòn và suy yếu.

Loãng xương thường tiến triển âm thầm không có triệu chứng rõ ràng. Chỉ một va chạm nhẹ hoặc té ngã thông thường sau tuổi 50 cũng có thể dẫn đến gãy xương, đặc biệt là xương cổ đùi, đốt sống và cổ tay. Gãy xương ở lứa tuổi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống.

Dinh dưỡng đủ chất và luyện tập đều đặn giúp duy trì sức khỏe xương cho phụ nữ sau tuổi 50. Ảnh minh họa AI

Vì vậy, bên cạnh việc thăm khám và tầm soát mật độ xương định kỳ, phụ nữ sau tuổi 50 cần xây dựng chế độ dinh dưỡng giàu dưỡng chất thiết yếu kết hợp tập luyện thể thao đều đặn để bảo vệ khung xương chắc khỏe và duy trì sự dẻo dai của cơ thể.

Thay vì quá lo lắng hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào các can thiệp y tế, phụ nữ hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ và nuôi dưỡng hệ xương chắc khỏe bằng những biện pháp tự nhiên ngay trong lối sống sinh hoạt và dinh dưỡng hàng ngày.

2. Biện pháp tự nhiên giúp bảo vệ xương khớp khi mãn kinh

Đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt cho xương

Dinh dưỡng chính là nền tảng cơ bản để duy trì mật độ khoáng chất cho xương. Trong giai đoạn mãn kinh, việc lựa chọn thực phẩm cần tập trung vào các nhóm chất xây dựng và bảo vệ cấu trúc xương.

Bổ sung canxi từ thực phẩm: Canxi là nguyên liệu chính cấu thành nên xương. Ngoài các sản phẩm từ sữa nên đa dạng hóa nguồn canxi từ các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn, súp lơ xanh, cải bó xôi, các loại hạt như hạt mè, hạnh nhân và đậu phụ.

Bổ sung vitamin D và magie: Magie và vitamin D đóng vai trò quan trọng với hệ xương và giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn. Ở người lớn tuổi, cả vitamin D và magie đều có tác dụng làm giảm nguy cơ gãy xương.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt, bơ, chuối và các loại đậu... là những nguồn thực phẩm tốt giúp bổ sung hai dưỡng chất này.

Ưu tiên đạm thực vật và chất chống oxy hóa: Chế độ ăn giàu thực vật giúp giảm tình trạng viêm mạn tính, một trong những thủ phạm âm thầm làm suy yếu cấu trúc xương theo thời gian.

Tận dụng vitamin D qua ánh nắng mặt trời

Nếu chỉ bổ sung canxi là không đủ nếu thiếu đi vitamin D, loại vitamin giúp điều hòa và hấp thụ canxi vào máu.

Cách tự nhiên và kinh tế nhất là tắm nắng sớm khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày vào khung giờ ánh nắng dịu nhẹ. Quá trình này kích thích cơ thể tự tổng hợp vitamin D an toàn và hiệu quả nhất.

Nếu điều kiện thời tiết hoặc công việc hạn chế việc tiếp xúc với ánh nắng cần chú ý tăng cường các thực phẩm giàu vitamin D như: lòng đỏ trứng, cá béo (cá hồi, cá thu), nấm hoặc các sản phẩm tăng cường vitamin D.

Duy trì vận động và tập luyện chịu lực

Tương tự như cơ bắp, hệ xương sẽ trở nên chắc khỏe hơn khi phải chịu áp lực cơ học vừa đủ. Lối sống tĩnh tại chính là kẻ thù số một của mật độ xương trong giai đoạn mãn kinh. Do đó, hằng ngày phụ nữ nên duy trì vận động và tập các bài tập chịu trọng lượng cơ thể như: Đi bộ nhanh, chạy bộ nhẹ nhàng, leo cầu thang, nhảy dây hoặc khiêu vũ.

Việc sử dụng tạ nhẹ, dây kháng lực hoặc các động tác yoga giữ thăng bằng giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp xung quanh xương, cải thiện sự dẻo dai, hỗ trợ giảm đáng kể nguy cơ té ngã, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến gãy xương ở phụ nữ lớn tuổi.