3 biện pháp bảo vệ trái tim ngày nắng nóng

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Nắng nóng cực đoan đang xảy ra thường xuyên hơn. Với phần lớn mọi người, thời tiết nóng có thể chỉ gây mệt mỏi hoặc chán ăn. Nhưng với người cao tuổi và những người mắc bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường hoặc bệnh thận, nhiệt độ cao là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe, làm tăng gánh nặng cho tim và có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Theo đó, khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể phải kích hoạt nhiều cơ chế để duy trì nhiệt độ ổn định. Cơ thể vừa tăng tiết mồ hôi, vừa làm giãn các mạch máu gần bề mặt da để tỏa nhiệt. Quá trình này khiến tim phải bơm máu nhiều hơn đến da, đồng thời vẫn phải bảo đảm cung cấp máu cho các cơ quan quan trọng như não và thận.

Vì vậy, trong điều kiện nắng nóng, nhịp tim có thể tăng và tim phải hoạt động nhiều hơn ngay cả khi cơ thể đang nghỉ ngơi. Môi trường càng nóng và bí bách, gánh nặng đối với hệ tim mạch càng lớn.

Mất nước làm tăng áp lực lên tim

Mất nước là một trong những yếu tố khiến nguy cơ tim mạch gia tăng khi trời nóng. Khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi nhưng không được bổ sung đủ nước, thể tích máu giảm, huyết áp có thể dao động và chất điện giải bị mất cân bằng.

Rối loạn điện giải có thể ảnh hưởng đến nhịp tim, trong khi tình trạng mất nước khiến máu lưu thông kém hiệu quả hơn và buộc tim phải hoạt động mạnh hơn.

Đối với người đã mắc bệnh tim mạch, những thay đổi này có thể làm bệnh nền trở nên nghiêm trọng hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ suy tim, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Người cao tuổi dễ bị ảnh hưởng

Người cao tuổi là nhóm đặc biệt dễ tổn thương trước nắng nóng. Theo thời gian, khả năng điều hòa nhiệt độ của cơ thể suy giảm, trong khi cảm giác khát cũng có thể không còn nhạy như trước. Điều đó khiến người lớn tuổi có thể bị mất nước mà không nhận ra sớm.

Nguy cơ càng cao nếu người cao tuổi sống một mình, gặp khó khăn trong vận động hoặc mắc các bệnh mạn tính.

Chẳng hạn, một người 70 tuổi bị tăng huyết áp và suy tim có thể xuất hiện chóng mặt, tim đập nhanh hoặc khó thở sau khi ra ngoài vào giữa trưa. Những biểu hiện này không nên đơn giản được quy cho thời tiết nóng. Với người có chức năng tim mạch suy giảm, việc chậm xử lý có thể khiến tình trạng xấu đi nhanh chóng.

Đừng bỏ qua dấu hiệu cảnh báo

Trong thời tiết nóng, các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, chuột rút, tim đập nhanh hoặc đổ nhiều mồ hôi có thể là dấu hiệu kiệt sức do nóng.

Khi xuất hiện những biểu hiện này, cần nhanh chóng di chuyển đến nơi mát hoặc có điều hòa, nghỉ ngơi, bổ sung nước và làm mát cơ thể.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu nghiêm trọng hơn như lú lẫn, da nóng, khó thở, đau ngực hoặc mất ý thức, cần gọi cấp cứu ngay lập tức. Đặc biệt, người mắc bệnh tim không nên bỏ qua đau hoặc khó chịu ở ngực, khó thở và cho rằng đó chỉ là phản ứng thông thường do thời tiết nóng.

Ba cách giảm gánh nặng cho tim trong ngày nắng nóng

Tránh thời điểm nóng nhất trong ngày: Khoảng giữa trưa đến buổi chiều thường là thời gian nhiệt độ cao nhất. Nếu có thể, nên sắp xếp việc đi lại, đi bộ, tập thể dục hoặc đi khám vào sáng sớm hoặc buổi tối.

Uống nước thường xuyên: Không nên chờ đến khi khát mới uống. Thay vào đó, nên uống từng lượng nhỏ nhưng đều đặn trong ngày. Rượu bia, quá nhiều caffeine và đồ uống nhiều đường nên được hạn chế vì có thể làm tình trạng mất nước trầm trọng hơn. Riêng người suy tim hoặc mắc bệnh thận cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về lượng nước phù hợp.

Giữ môi trường sống mát mẻ và quan tâm người cao tuổi: Nên thông thoáng phòng, đóng rèm để hạn chế ánh nắng trực tiếp và sử dụng quạt hoặc điều hòa khi cần. Với người cao tuổi sống một mình, gia đình nên thường xuyên liên lạc, nhắc uống nước và chú ý những thay đổi bất thường về sức khỏe.

Giữ cơ thể mát mẻ trong những ngày nắng nóng không chỉ giúp giảm cảm giác khó chịu mà còn là một biện pháp bảo vệ tim mạch. Khi các đợt nóng cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn, chủ động uống đủ nước, tránh thời điểm nhiệt độ cao nhất và nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường có thể giúp giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.