3 bị cáo lĩnh tổng cộng hơn 20 năm tù vì tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh trái phép

Ba bị cáo Đỗ Ngọc Chiến, Lê Thành Nam và Bùi Văn Chung tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, trong các ngày 19 và 20/1/2026, xuất phát từ động cơ vụ lợi, Đỗ Ngọc Chiến đã thuê Lê Thành Nam và Bùi Văn Chung đón, vận chuyển tổng cộng 23 người Trung Quốc từ tỉnh Ninh Bình đến khu vực phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh để tổ chức xuất cảnh trái phép về Trung Quốc.

Cụ thể, ngày 19/1/2026, theo thỏa thuận với Chiến, Nam và Chung sử dụng ô tô cá nhân, mỗi người đón 5 người Trung Quốc tại khu vực Trạm dừng nghỉ Liêm Tuyền (tỉnh Ninh Bình), sau đó chở đến khu đô thị Phượng Hoàng, phường Móng Cái 1 và bàn giao cho một ô tô khác đến đón. Với chuyến vận chuyển này, Chiến trả cho Nam và Chung tổng cộng 17 triệu đồng, mỗi người được hưởng 8,5 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 20/1/2026, Chiến tiếp tục thuê Nam và Chung vận chuyển 13 người Trung Quốc từ khu vực phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình đến Móng Cái với tiền công thỏa thuận 12 triệu đồng.

Sau khi đón người, Nam và Chung chia thành hai xe ô tô, lần lượt chở 7 người và 6 người di chuyển về Quảng Ninh. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng dừng nghỉ, ăn uống tại đặc khu Vân Đồn rồi tiếp tục hành trình đến Móng Cái. Khoảng 18 giờ cùng ngày, cả hai bàn giao 13 người Trung Quốc cho các đối tượng khác tại khu đô thị Phượng Hoàng để tiếp tục đưa đi xuất cảnh trái phép.

Tuy nhiên, số người này sau đó được đưa lên tàu đi theo đường biển nhưng không xuất cảnh thành công, phải quay trở lại đặc khu Vân Đồn. Các đối tượng tổ chức cho họ dựng lều bạt, tiếp tế đồ ăn, nước uống để chờ thời cơ tiếp tục xuất cảnh trái phép. Đến khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23/1/2026, lực lượng chức năng kiểm tra khu vực rừng gần cầu Hạnh Phúc, thuộc thôn Đài Làng, đặc khu Vân Đồn, phát hiện 18 người Trung Quốc đang lẩn trốn, không có giấy tờ, thủ tục nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Quá trình điều tra xác định, trong số những người bị phát hiện có 11 người thuộc nhóm đã được Nam và Chung đón, chở từ Ninh Bình ra Móng Cái. Hai người còn lại trong nhóm đã bỏ trốn, không xác định được nhân thân, lai lịch.

Toàn cảnh phiên toà xét xử sơ thẩm.

Tại cơ quan điều tra, Nam và Chung thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Đỗ Ngọc Chiến không thừa nhận, song căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan tiến hành tố tụng xác định Chiến là người thuê, tổ chức việc vận chuyển 23 người Trung Quốc trong hai lần nêu trên.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ninh truy tố các bị cáo Đỗ Ngọc Chiến, Lê Thành Nam và Bùi Văn Chung về tội ‘Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 348 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù.

Riêng đối với bị cáo Nam và Chung, quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Chiến 8 năm tù; Lê Thành Nam 6 năm 6 tháng tù và Bùi Văn Chung 6 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.