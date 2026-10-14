3 bệnh viện được vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu của TP.HCM

Bệnh viện Chợ Rẫy có thời điểm đón 10.000 lượt người bệnh đến khám trong một ngày. Ảnh: Hoài Bảo.

Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2026 nhằm tôn vinh những thương hiệu uy tín, có đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế của thành phố.

Đáng chú ý, trong danh sách 50 đơn vị được vinh danh năm nay có 3 bệnh viện lớn tại TP.HCM gồm Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Hùng Vương. Đây đều là những cơ sở y tế có vị thế trong hệ thống khám, chữa bệnh, phát triển các chuyên khoa và kỹ thuật chuyên sâu, tiếp nhận người bệnh từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bệnh viện Chợ Rẫy

Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa trực thuộc Bộ Y tế, thành lập năm 1900, là một trong những bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt lớn nhất Việt Nam, tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nặng, phức tạp từ các cơ sở y tế tuyến dưới chuyển đến.

Trong quá trình phát triển, bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, nổi bật ở các lĩnh vực ghép tạng, hồi sức cấp cứu và phẫu thuật tim mạch. Trong đại dịch Covid-19, kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) được ứng dụng để hỗ trợ điều trị những bệnh nhân nguy kịch.

Năm 2021, Chợ Rẫy trở thành bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam được công nhận là thành viên Liên đoàn Bệnh viện Quốc tế (IHF). Bệnh viện cũng đã pha chế thành công thuốc phóng xạ Ga-68 phục vụ chẩn đoán ung thư, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu trong nước.

Với lượng khám tăng cao kỷ lục hơn 10.000 lượt, Bệnh viện Chợ Rẫy chủ động tăng cường nhân lực, vận hành hệ thống điện tử để giảm áp lực và rút ngắn thời gian chờ của bệnh nhân. Ảnh: Hoài Bảo.

Hiện bệnh viện có các trung tâm chuyên môn lớn, gồm Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Trung tâm Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc khu vực TP.HCM, Trung tâm Truyền máu và Trung tâm Tim mạch.

Đầu tháng 9, Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận 10.000 lượt người bệnh đến khám ngoại trú và điều trị trong ngày 7/9, cao nhất từ trước đến nay.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Nhân dân Gia Định có hệ thống chuyên khoa đa dạng, bao gồm nhiều phân khoa chuyên sâu. Bệnh viện được đầu tư trang thiết bị y tế nhằm phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Với quy mô 1.500 giường bệnh, cơ sở này đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh lớn của người dân thành phố và các địa phương lân cận. Theo số liệu được công bố, mỗi ngày bệnh viện phục vụ khoảng 1.500 bệnh nhân nội trú, tiếp nhận hơn 4.000 lượt khám và hơn 300 lượt cấp cứu.

Quy mô hoạt động lớn cùng khả năng tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh lý khác nhau giúp Bệnh viện Nhân dân Gia Định giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới khám, chữa bệnh của TP.HCM.

Bệnh viện Hùng Vương nằm trong danh sách 50 doanh nghiệp, tổ chức được trao Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM lần thứ 6. Ảnh: Lương Thần.

Bệnh viện Hùng Vương

Hùng Vương là bệnh viện chuyên khoa sản phụ khoa hạng I, giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, sản khoa và sơ sinh. Bệnh viện có quy mô 900 giường, trong đó có 100 giường sơ sinh.

Mỗi năm, nơi đây đón khoảng 35.000-40.000 trẻ chào đời và thực hiện 20.000-25.000 ca phẫu thuật, cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và điều trị bệnh lý sản phụ khoa rất cao. Trong đại dịch Covid-19, Trung tâm HOPE do bệnh viện thành lập được đánh giá là mô hình điểm sáng, bảo vệ an toàn cho hàng trăm sản phụ và trẻ sơ sinh.

Bệnh viện còn được giới thiệu là đơn vị công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận chất lượng dịch vụ quốc tế, thể hiện nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh.

Là bệnh viện tuyến cuối, Hùng Vương được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ người dân, đặc biệt các nhóm chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận kỹ thuật cao. Đồng thời, bệnh viện tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, góp phần xây dựng mạng lưới y tế đa tầng, hiện đại tại TP.HCM.