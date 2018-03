3 bảo vệ cứu hàng chục người trong vụ cháy Carina

Anh Trần Văn An (43 tuổi) cùng Lê Gia An (21 tuổi) và Nguyễn Thanh Sang (22 tuổi), bảo vệ tại chung cư Carina Plaza lúc xảy ra hỏa hoạn đã cứu hàng chục người thoát khỏi đám cháy. Tuy nhiên, anh Trần Văn An đã tử vong do ngạt khói.