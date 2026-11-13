Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2026), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026) và hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản văn hóa tại cả 3 cơ sở bảo tàng trên địa bàn thành phố.

3 bảo tàng ở Đà Nẵng sẽ mở cửa đón khách tham quan miễn phí ngày 24/11.

Cụ thể, “Trưng bày tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao năm 2026” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng; Chương trình “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” tại Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2; “Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026” tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 42 Bạch Đằng; Chương trình trải nghiệm quế Trà Leng “Quế ơi quế à” và Bảo tàng đêm “Đêm trăm đèn” của sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng.

Đặc biệt, trong ngày 24/11, Bảo tàng sẽ miễn phí vé tại cả 3 cơ sở cho toàn bộ du khách đến tham quan.

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026. Trong đó, chương trình “Trưng bày tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao năm 2026” mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận, thưởng lãm và khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật thông qua các tác phẩm mỹ thuật thuộc bộ sưu tập.