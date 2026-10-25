3 ban nhạc Hàn Quốc khuấy động lễ hội âm nhạc tại Hà Nội

K-Live Festival Band in Hanoi 2026 diễn ra tối 24/10 tại Hà Nội, quy tụ 3 ban nhạc Hàn Quốc QWER, Silica Gel, TOUCHED cùng các nghệ sĩ DJEMBE COLA, MIJINEE và The Shepherd Bois.

Mang chủ đề Thời đại của các ban nhạc (BAND + AGE), chương trình hướng đến giới thiệu sự đa dạng của âm nhạc biểu diễn trực tiếp tại Hàn Quốc. Thay vì tập trung vào dòng nhạc thần tượng quen thuộc với khán giả quốc tế, lễ hội đưa lên sân khấu những ban nhạc theo đuổi phong cách và hướng sáng tạo khác nhau.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc K-Live Festival Band in Hanoi 2026 tối 24/10.

QWER thu hút sự quan tâm nhờ hình ảnh hiện đại, năng động và cách kết hợp tinh thần ban nhạc với thị hiếu của khán giả trẻ. Hoạt động trong bối cảnh nhạc Hàn Quốc được biết đến rộng rãi qua K-pop, nhóm là một trong những đại diện đáng chú ý của xu hướng ban nhạc ngày càng nhận được sự quan tâm tại thị trường này.

Sự kết hợp giữa các nhạc cụ, giọng hát và hình ảnh trẻ trung giúp QWER tiếp cận công chúng theo cách khác với mô hình nhóm nhạc thần tượng truyền thống. Việc góp mặt tại lễ hội cũng đưa màu sắc âm nhạc của nhóm đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Khác với phong cách trẻ trung của QWER, Silica Gel được biết đến với âm nhạc mang màu sắc psychedelic, indie và alternative. Nhóm chú trọng thử nghiệm âm thanh, cấu trúc ca khúc và cách thể hiện, tạo nên phong cách riêng trong đời sống nhạc độc lập Hàn Quốc.

Lễ hội quy tụ nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc với những phong cách âm nhạc đa dạng, từ pop-rock đến indie và rock.

Âm nhạc của Silica Gel không bó hẹp trong những cấu trúc pop phổ biến mà mở rộng không gian sáng tạo thông qua cách phối khí và tổ chức âm thanh. Sự hiện diện của nhóm tại Hà Nội góp phần giới thiệu một khía cạnh khác của âm nhạc Hàn Quốc, nơi các nghệ sĩ theo đuổi dấu ấn cá nhân và những tìm tòi nghệ thuật.

Trong khi đó, TOUCHED mang đến màu sắc rock mạnh mẽ, chú trọng năng lượng trình diễn và khả năng truyền tải cảm xúc. Phong cách của ban nhạc tạo nên sự tương phản với những thử nghiệm âm thanh của Silica Gel cũng như hình ảnh trẻ trung của QWER.

Việc 3 ban nhạc cùng xuất hiện tạo nên điểm nhấn cho đêm diễn, cho thấy sự đa dạng của âm nhạc ban nhạc Hàn Quốc, từ những giai điệu gần gũi với khán giả trẻ đến các hướng tiếp cận mang tính thử nghiệm và tinh thần rock.

K-Live Festival Band in Hanoi 2026 sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 25/10 với DJEMBE COLA, MIJINEE, The Shepherd Bois, ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Dũng và Màu Nước Band. Sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam mở rộng không gian giao lưu giữa hai nền âm nhạc, đưa những màu sắc biểu diễn khác nhau đến cùng một sân khấu.

Lễ hội nằm trong khuôn khổ Korea Season 2026, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chủ trì, Quỹ Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) tổ chức và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đồng tổ chức.

Khán giả hào hứng theo dõi các màn trình diễn tại K-Live Festival Band in Hanoi 2026.

Thông qua các buổi biểu diễn trực tiếp, chương trình hướng đến quảng bá văn hóa ban nhạc, tạo cơ hội để nghệ sĩ hai nước gặp gỡ công chúng và thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Sự kiện cũng góp phần mở rộng cách khán giả tiếp cận âm nhạc Hàn Quốc, vượt ra ngoài hình dung quen thuộc về K-pop để khám phá thêm những màu sắc của indie, alternative và rock.