3 bài tập tại nhà vào những ngày làm biếng, giúp bạn giữ chuỗi thể thao

Nếu hôm nay bạn rất lười, đừng tự ép mình phải tập đúng như mọi khi. Thay vào đó hãy dành 10 phút tại nhà, cùng ba bài tập đơn giản.

Một buổi tập ngắn và ít động tác có thể không tạo ra sự thay đổi lớn, nhưng nó giúp thói quen thể thao không bị gián đoạn, chỉ vì một ngày bạn thiếu năng lượng.

1. Squat - bài tập đơn giản nhưng hiệu quả

Squat là lựa chọn quen thuộc cho những ngày không muốn tập quá nhiều, nhưng vẫn cần vận động. Động tác này tác động chủ yếu vào cơ đùi, mông và phần thân dưới, đồng thời giúp cơ thể nóng lên khá nhanh.

Đứng hai chân rộng bằng vai, đẩy hông ra sau rồi hạ người xuống như đang ngồi vào một chiếc ghế. Giữ lưng tương đối thẳng, sau đó dùng lực từ chân để đứng lên.

Bạn có thể bắt đầu với ba hiệp, mỗi hiệp mười hai - mười lăm lần. Nếu hôm đó quá ngán, chỉ cần thực hiện một hiệp cũng được. Mục tiêu của bạn lúc này không phải phá kỷ lục mà là cố gắng hoàn thành tối thiểu bài tập hằng ngày

2. Glute bridge - nằm cũng tập được

Nếu ngay cả việc đứng lên cũng khiến bạn thấy oải, nhưng nếu không tập gì thì sẽ không thể thanh thản, vậy hãy thử glute bridge.

Nằm ngửa trên thảm, co hai đầu gối, đặt bàn chân xuống sàn. Siết cơ bụng và mông, từ từ nâng hông lên cho đến khi thân người tạo thành một đường tương đối thẳng từ vai đến đầu gối. Giữ trong giây lát rồi hạ xuống. Thực hiện ba hiệp, mỗi hiệp từ mười lăm đến hai mươi lần.

Điểm cộng lớn nhất của bài tập này là bạn có thể thực hiện ngay tại phòng ngủ, không cần dụng cụ và không chiếm nhiều diện tích. Một chút vận động vẫn tốt hơn hoàn toàn không vận động.

3. Plank - ít động tác, nhiều thử thách

Plank phù hợp với những ngày bạn muốn một bài tập thật ngắn nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể đang được đốt calo.

Chống hai cẳng tay xuống sàn, duỗi chân ra sau, giữ cơ thể thành một đường thẳng. Siết nhẹ bụng và mông, đồng thời tránh võng lưng. Không cần cố giữ plank thật lâu. Hai mươi đến ba mươi giây mỗi hiệp, thực hiện 3 hiệp là đủ để cơ thể nóng lên.

Điều quan trọng nhất của những ngày này không phải là tập được bao nhiêu, mà là duy trì việc chăm sóc cơ thể và xây dựng cơ bắp.