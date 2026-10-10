3.872 xe Hyundai được bán trong tháng 9/2026

Ngày 10/10, Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) công bố kết quả bán hàng xe Hyundai trong tháng 9/2026 với tổng doanh số đạt 3.872 xe.

Theo công bố của TC GROUP, trong tháng 9/2026, Hyundai Tucson ghi nhận doanh số 1.004 xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn danh mục sản phẩm Hyundai trong tháng. Với thiết kế thể thao, cá tính, không gian sử dụng rộng rãi cùng khả năng vận hành linh hoạt và hệ thống công nghệ hiện đại, Tucson tiếp tục khẳng định sức hút trong phân khúc SUV hạng C. Lũy kế 9 tháng đầu năm, mẫu xe này đạt doanh số 6.716 xe, đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh của Hyundai Thành Công tại thị trường Việt Nam.

Đứng tiếp theo là Hyundai Creta với doanh số 849 xe trong tháng 9. Sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt cùng hệ thống trang bị tiện nghi, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, Creta là lựa chọn phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Đặc biệt, tại Car Choice Awards 2026 vừa qua, Hyundai Creta được vinh danh ở hạng mục “Xe gia đình - Hạng dưới 600 triệu đồng”, minh chứng cho sức hút của mẫu xe trong phân khúc SUV đô thị - nơi khách hàng ngày càng quan tâm đến sự cân bằng giữa thiết kế, công nghệ, tính thực dụng và chi phí sở hữu.

Ở các dòng xe du lịch khác, Hyundai Grand i10 đạt doanh số 165 xe trong tháng 9, tiếp tục đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị nhờ kích thước nhỏ gọn và tính linh hoạt. Với nhóm SUV cỡ lớn, Hyundai Santa Fe đạt doanh số 107 xe và Hyundai Stargazer ghi nhận doanh số 200 xe trong tháng 9, tăng nhẹ so với tháng trước. Các mẫu xe tiếp tục bổ sung lựa chọn cho khách hàng với những đặc trưng riêng của thương hiệu Hyundai về thiết kế, không gian và tiện nghi, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng cá nhân, gia đình và công việc.

Song song với mảng xe du lịch, xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.138 xe trong tháng 9, nâng tổng doanh số lũy kế 9 tháng đầu năm lên 10.687 xe. Kết quả này tiếp tục đóng góp vào cơ cấu kinh doanh chung của Hyundai Thành Công, đáp ứng nhu cầu vận tải, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên cả nước.

Trong tháng 9/2026, Hyundai Thành Công Việt Nam đã triển khai hoạt động trưng bày sản phẩm bộ 3 sản phẩm hybrid tại Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hà Nội 2026, tạo cơ hội để khách hàng trực tiếp tìm hiểu thiết kế, công nghệ và các tính năng nổi bật trên những mẫu xe Hyundai Turbo Hybrid.

Bước sang tháng 10, song hành cùng Creta, Hyundai Palisade Hybrid cũng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Car Choice Awards 2026 ở hạng mục “Xe Hybrid mới của năm – Hạng cao cấp” ghi nhận những giá trị đặc trưng của dòng xe SUV đầu bảng, với diện mạo bề thế, thiết kế sang trọng, không gian rộng rãi và những công nghệ tiên tiến.

Đồng thời, vượt qua rất nhiều đề cử, sự kiện Lễ xuất khẩu xe Hyundai đi Mexico và Australia cũng được vinh danh trong Top 5 sự kiện ngành xe tại Car Choice Awards 2026, thay lời khẳng định chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế của hàng trăm nghìn chiếc xe Hyundai sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công, đã chinh phục những thị trường khó tính nhất để vươn tới 3 châu lục trên thế giới, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm xuất khẩu toàn cầu.

Cùng các hoạt động giới thiệu sản phẩm, thời gian qua, Hyundai Thành Công Việt Nam đã triển khai thêm gói ưu đãi tài chính hấp dẫn, hỗ trợ khách hàng dễ dàng hơn trong quá trình sở hữu xe.

Trong những tháng cuối năm 2026, Hyundai Thành Công sẽ tiếp tục phát triển danh mục sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và phát huy lợi thế của hệ thống phân phối trên toàn quốc. Các chương trình bán hàng, hỗ trợ tài chính và chăm sóc khách hàng được triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng, nâng cao trải nghiệm sở hữu xe và củng cố sự hiện diện của thương hiệu Hyundai tại thị trường Việt Nam.