3,64 tỷ USD rời Binance chỉ sau khi mở lại giao dịch, vụ hack 6,3 tỷ USD vẫn ám ảnh nhà đầu tư

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết một nhóm tin tặc Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tiền mã hóa trong một cuộc tấn công mạng táo bạo vào Binance. Ảnh: TNS.

Binance đã khôi phục hoạt động rút tiền sau vụ tấn công mạng khiến 6,3 tỷ USD tiền số bị đánh cắp, nhưng ngay lập tức phải đối mặt với làn sóng khách hàng rút tài sản trị giá 3,64 tỷ USD. Dù sàn tuyên bố đã dùng tiền của công ty để bù đắp 95% số tài sản bị lấy cắp, động thái rút tiền ồ ạt cho thấy niềm tin của người dùng vẫn là phép thử lớn sau sự cố.

Khách hàng đã rút khỏi Binance lượng tài sản trị giá 3,64 tỷ USD, tương đương 2,1% tổng tài sản của sàn, khi nền tảng giao dịch tiền số lớn nhất thế giới hoạt động trở lại hôm Chủ nhật. Trước đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng nhóm tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp hàng tỷ USD tài sản kỹ thuật số khỏi nền tảng này.

Binance cho biết tốc độ rút tiền đang dần ổn định sau đợt tăng đột biến ban đầu, trong khi lượng tiền gửi vẫn duy trì ở mức “đáng kể”. Sàn cũng khẳng định đã bù đắp được 95% trong tổng số 6,3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp.

Vụ việc được các nhà phân tích đánh giá có thể là một trong những vụ cướp tài chính lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời nối dài danh sách những vụ trộm tiền số quy mô lớn gần đây. Lượng tiền khách hàng rút khỏi sàn được xem là phép thử ban đầu đối với mức độ tin tưởng của người dùng sau sự cố.

Theo các nhà nghiên cứu tại TRM Labs, trong năm ngoái, tin tặc đã đánh cắp lượng tiền mã hóa trị giá 2,9 tỷ USD thông qua gần 150 vụ tấn công.

Khách hàng rút hàng tỷ USD, Binance nói số liệu có thể chênh lệch

Binance cho biết con số dòng tiền ròng chảy ra khỏi sàn, tính đến 22h30 hôm Chủ nhật vừa qua (theo giờ VN), phản ánh lượng tài sản khách hàng đã rút và gửi vào nền tảng.

Tuy nhiên, nền tảng phân tích dữ liệu tiền số DefiLlama đưa ra con số cao hơn, với tổng dòng tiền rút ra lên tới 4,36 tỷ USD.

Phản hồi về số liệu này, người phát ngôn Binance cho biết con số của DefiLlama chưa tính đến lượng tài sản mà sàn đã chuyển vào ví nóng mới của chính mình, vì vậy chưa phản ánh chính xác dòng tiền thực tế.

“Bản cập nhật gần nhất của chúng tôi trên mạng xã hội X là số liệu sát thực tế nhất, dù vẫn chưa tính những giao dịch gửi và rút tiền phát sinh sau thời điểm đăng tải”, người phát ngôn nói.

Binance, được thành lập tại Trung Quốc, cho biết việc mở lại chức năng rút tiền sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên những tài sản có nhu cầu giao dịch cao từ người dùng.

Trong giai đoạn đầu, sàn hỗ trợ rút 15 loại token, bao gồm Bitcoin, Ether, một số tài sản liên quan đến các đồng stablecoin USDC và USDT, cùng Dogecoin.

“Chúng tôi triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên các token dựa trên dữ liệu nhu cầu của người dùng trong tuần vừa qua”, Binance cho biết trong một thông báo trước đó trên mạng xã hội.

Trước đó, sàn khẳng định đã sử dụng tiền của công ty để mua token thay thế, qua đó bù đắp khoảng 6 tỷ USD tài sản bị đánh cắp. 5% còn lại gồm những tài sản có thanh khoản thấp hơn, cần thêm thời gian để tìm mua đủ số lượng cần thiết.

FBI quy trách nhiệm vụ tấn công cho nhóm tin tặc Triều Tiên

Ngày 1/11, FBI cho biết nhóm tin tặc Triều Tiên, mang tên TraderTraitor, đứng sau vụ tấn công Binance.

Theo FBI, lực lượng thực thi pháp luật đã phát hiện các thành viên của nhóm TraderTraitor chuyển đổi tài sản đánh cắp sang đồng Ether. Cơ quan này dự đoán các đối tượng sẽ tiếp tục tìm cách rửa tiền thông qua những công nghệ liên quan.

Theo các công ty phân tích blockchain của Mỹ là TRM Labs và Chainalysis, phần lớn tài sản bị đánh cắp đã bị lấy đi trong khoảng 20 phút, bắt đầu vào cuối ngày thứ Năm tuần trước. Cách thức tấn công có nhiều điểm tương đồng với những vụ xâm nhập quy mô lớn trước đây từng bị quy trách nhiệm cho các nhóm tin tặc Triều Tiên.

Binance cho biết đang phối hợp với các công ty tiền số khác để phong tỏa một phần tài sản liên quan đến vụ tấn công. Tính đến ngày 31/10, các bên đã xác định được khoảng 3 tỷ USD tài sản bị ảnh hưởng.

Binance cam kết tự gánh khoản lỗ 6,3 tỷ USD

Binance nhiều lần khẳng định sẽ tự chịu toàn bộ tác động tài chính từ vụ tấn công, đồng thời dành riêng khoảng 6,34 tỷ USD tiền của công ty để bù đắp thiệt hại.

Theo thông tin được sàn đăng tải trên mạng xã hội, số tiền dùng để mua token thay thế được lấy từ nhiều nguồn. Trong đó có Quỹ Bảo vệ tài sản người dùng (SAFU) trị giá 1 tỷ USD, một khoản dự trữ bằng Bitcoin nhằm bảo vệ khách hàng trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh.

Ngoài ra, Binance còn sử dụng một phần Quỹ Bảo hiểm giao dịch hợp đồng tương lai và ngân quỹ doanh nghiệp.

Đồng giám đốc điều hành Binance Yi He hôm thứ Bảy cho biết công ty sẽ sử dụng 50% nguồn tiền trong quỹ SAFU, đồng thời cam kết bổ sung để đưa quy mô quỹ trở lại mức khoảng 1 tỷ USD.

Đồng CEO còn lại, ông Richard Teng, mô tả vụ xâm nhập là một cuộc tấn công phức tạp, liên quan đến một máy tính xách tay bị xâm phạm và phần mềm độc hại được thiết kế để xóa dấu vết hoạt động. Điều này khiến quá trình truy vết và điều tra trở nên khó khăn hơn.

Giá tiền mã hóa giảm trong ngày thứ Sáu, trong lúc Binance tìm cách trấn an khách hàng rằng tài sản của họ vẫn an toàn sau vụ tấn công.

Binance hiện có khoảng 335 triệu tài khoản đăng ký trên toàn cầu. Sàn cho biết tổng tài sản đang quản lý đạt 171 tỷ USD tính đến ngày 28/10.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội dẫn lại tuyên bố của FBI, nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao đã cảm ơn cơ quan điều tra Mỹ vì sự hỗ trợ.

Ông Zhao, người từng bị kết án tại Mỹ vì không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả trước khi được Tổng thống Trump ân xá vào năm ngoái, cho biết các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã hỗ trợ quan trọng trong việc truy tìm và phong tỏa tài sản bị đánh cắp.

“Một dòng trạng thái không thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng tôi. Có lẽ nhiều người trong cộng đồng tiền số không nhận ra rằng công lao giúp giá Bitcoin không giảm sâu hơn thuộc về họ”, ông Zhao viết, nhắc đến các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.

Theo SCMP