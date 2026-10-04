3.600 vận động viên chinh phục những cung đường Mù Cang Chải

Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải Giàng A Câu trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở cự ly 160km.

Sáng 4.10, tại sân vận động trung tâm xã, UBND xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai phối hợp với Công ty TNHH Việt Jungle tổ chức bế mạc và trao giải Mù Cang Chải Ultra Trail năm 2026.

Dự lễ bế mạc có ông Giàng A Câu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mù Cang Chải; ông Nguyễn Cảnh Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Kris Van De Vele, đại diện Garya Mù Chải; ông Nguyễn Hòa Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Việt Jungle, đơn vị tổ chức giải, cùng đông đảo vận động viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mù Cang Chải Nguyễn Cảnh Minh trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở cự ly 100km

Giải diễn ra từ ngày 1 đến 4.10, thu hút 3.600 vận động viên tham gia ở các cự ly 12km, 25km, 55km, 75km, 100km và 160km. Các cung đường được thiết kế phù hợp với nhiều nhóm vận động viên, từ người mới làm quen với chạy địa hình đến những người có kinh nghiệm và vận động viên chuyên nghiệp.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là Mù Cang Chải được chọn làm địa điểm diễn ra Chung kết hệ thống giải Asia Trail Master 2026 ở cự ly 75km. Sự kiện góp phần quảng bá điểm đến tới cộng đồng chạy địa hình trong khu vực và quốc tế, đồng thời tạo thêm sức hút cho giải đấu.

Các vận động viên nữ xuất sắc tại cự ly chung kết 75km Asia Trail Master 2026.

Trên những cung đường qua triền núi, khe suối, ruộng bậc thang và bản làng, các vận động viên phải phân phối sức lực, làm chủ tốc độ và thích ứng với địa hình thay đổi. Đặc biệt, những cự ly dài đòi hỏi sức bền, kinh nghiệm cùng khả năng vượt qua giới hạn của bản thân. Với tinh thần “Vượt giới hạn, chinh phục thử thách”, các vận động viên đã nỗ lực hoàn thành chặng đua.

Sức hấp dẫn của Mù Cang Chải Ultra Trail còn đến từ cảnh quan gắn liền với đường chạy. Những thửa ruộng bậc thang mùa vàng, núi rừng và bản làng tạo nên không gian trải nghiệm đặc trưng, giúp vận động viên vừa thi đấu, vừa khám phá thiên nhiên, văn hóa và cuộc sống của người dân địa phương.

Giải chạy góp phần quảng bá vẻ đẹp cảnh quan, tạo thêm sức hút cho du lịch Mù Cang Chải

Sau 5 năm, từ quy mô hơn 200 vận động viên, giải đã thu hút khoảng 3.600 người tham gia. Sự gia tăng về số lượng vận động viên cho thấy sức hút của giải chạy, đồng thời mở rộng cơ hội giới thiệu hình ảnh Mù Cang Chải thông qua những trải nghiệm trên từng cung đường.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao thưởng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Ông Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mù Cang Chải, trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên ở cự ly 160km.

Việc tổ chức giải chạy gắn với cảnh quan ruộng bậc thang góp phần kết nối hoạt động thể thao với du lịch, đưa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Mù Cang Chải đến gần hơn với du khách. Từ trải nghiệm của các vận động viên, những cung đường vùng cao tiếp tục được giới thiệu tới cộng đồng yêu thích chạy địa hình và khám phá thiên nhiên.