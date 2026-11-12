3.525 tỷ đồng đầu tư dự án hạ tầng tại vị trí số 7 Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4785/QĐ-UBND ngày 17-10-2026 của Chủ tịch UBND thành phố.

Theo quyết định, dự án có tổng vốn đầu tư 3.525 tỷ đồng, tương đương khoảng 132,894 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 705 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư; vốn huy động dự kiến 2.820 tỷ đồng, chiếm 80%, từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác.

Bản đồ dự kiến các vị trí thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh: UBND TP Đà Nẵng

Về tiến độ triển khai, giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện các thủ tục theo quy định, dự kiến từ quý IV-2026 đến quý IV-2027. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch thực hiện từ quý I-2027 đến quý III-2029. Giai đoạn xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác, vận hành dự kiến từ quý IV-2027 đến quý I-2032. Hoạt động kinh doanh, tiếp thị và thu hút đầu tư dự kiến bắt đầu từ quý IV-2028.

UBND TP Đà Nẵng nêu rõ, nhà đầu tư có trách nhiệm giải ngân toàn bộ vốn đầu tư của dự án trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được bàn giao đất, đất có mặt nước trên thực địa; đồng thời thực hiện các nghĩa vụ khác của nhà đầu tư chiến lược theo quy định. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Đông A