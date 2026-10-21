3.500 việc làm đang chờ người lao động dịp cuối năm

“Ngày hội việc làm và Kết nối doanh nghiệp năm 2026” do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM (YES Center) và Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại phối hợp tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 24-10 tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.

Người lao động tìm việc tại Ngày hội việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên TPHCM tổ chức. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Chương trình có sự tham gia của 50 doanh nghiệp với 3.500 chỉ tiêu tuyển dụng trong và ngoài nước với đa dạng ngành nghề tuyển dụng như xuất nhập khẩu, logistics, marketing, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính doanh nghiệp và quản trị khách sạn… Dự kiến hơn 3.000 sinh viên, người lao động trẻ tìm việc tại ngày hội.

Các hoạt động bên lề: “Không gian Mái nhà chung COFER”: các cựu sinh viên chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, câu chuyện khởi nghiệp và hành trình theo đuổi đam mê. “Không gian Kết nối doanh nghiệp”: diễn đàn trao đổi giữa doanh nghiệp, nhà trường, chuyên gia và sinh viên về nhu cầu tuyển dụng, kỹ năng nghề nghiệp, cũng như các giải pháp tăng cường gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn sử dụng lao động. Chương trình “Livestream Việc làm”: giới thiệu việc làm qua kênh tuyển dụng trực tuyến Tik Tok Việc Làm Thanh Niên – YES Center.