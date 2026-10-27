3.500 VĐV tham gia Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2026
Sự kiện diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11, thu hút 3.500 VĐV trong nước và quốc tế tham gia tranh tài các cự ly: 6 km, 12 km, 30 km, 50 km, 70 km qua các cung đường lâm viên Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, đồi chè Biển Hồ, chùa Bửu Minh, núi lửa Chư Đang Ya, cánh đồng cà phê, nhà thờ cổ HBâu, núi Chư Nâm, cánh đồng lúa Ngô Sơn...
TP Hồ Chí Minh có số lượng VĐV tham gia đông nhất với hơn 814 VĐV, tiếp đến là Đắk Lắk với 119 VĐV, Quảng Ngãi 90 VĐV, Đà Nẵng 66 VĐV, Hà Nội 45 VĐV… Giải còn có sự góp mặt của 34 VĐV quốc tế đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Bỉ, Đức và Pháp...
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/3500-vdv-tham-gia-giai-chay-gia-lai-city-trail-giac-mo-dai-ngan-nam-2026-post360023.html