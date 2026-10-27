3.500 VĐV tham gia Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2026

Lộ trình Gia Lai City Trail trải qua những cung đường đẹp.

TP Hồ Chí Minh có số lượng VĐV tham gia đông nhất với hơn 814 VĐV, tiếp đến là Đắk Lắk với 119 VĐV, Quảng Ngãi 90 VĐV, Đà Nẵng 66 VĐV, Hà Nội 45 VĐV… Giải còn có sự góp mặt của 34 VĐV quốc tế đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Bỉ, Đức và Pháp...