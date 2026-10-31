3.300 VĐV tham gia giải chạy tại TP.HCM

FV Run 2026 thu hút 3.300 vận động viên đăng ký tham dự, trong đó có gần 200 người nước ngoài.

Ngày 31/10, ban tổ chức FV Run 2026 xác nhận 3.300 vận động viên đăng ký tham dự giải chạy diễn ra ngày 1/11 tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TP.HCM). Trong số này có gần 200 người đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), tạo nên lực lượng tham dự đa dạng ngay ở mùa tổ chức đầu tiên.

Giải có bốn cự ly gồm 3 km tiếp sức gia đình, 5 km, 10 km và bán marathon 21,1 km. Cự ly 5 km đông nhất với 1.201 người đăng ký, nhỉnh hơn nội dung 10 km (1.187 người), trong khi 662 vận động viên lựa chọn thử sức ở chặng chạy dài nhất.

Cự ly 21,1 km là thử thách lớn nhất về thể lực, đòi hỏi người tham gia kiểm soát tốc độ và phân phối sức hợp lý, nhất là trong những kilomet cuối. Với các cự ly 5 km và 10 km, sự chênh lệch về kinh nghiệm giữa người chạy phong trào và các vận động viên tập luyện thường xuyên cũng tạo nên nhiều nhóm tranh tài khác nhau.

Nội dung tiếp sức gia đình 3 km thu hút 250 người đăng ký, mỗi đội gồm ba thành viên và bắt buộc có ít nhất một trẻ từ 6 đến 14 tuổi. Mỗi người hoàn thành một chặng 1 km, giúp trẻ em và phụ huynh có thể cùng tham gia trên một đường chạy.

Giải còn có sự góp mặt của Hà Mạnh, Phương Trinh, Khôi Huỳnh và Triệu Tiến Luyện. Theo ban tổ chức, đội ngũ y tế được bố trí dọc cung đường, cùng khu vực hỗ trợ phục hồi sau đích nhằm xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi đấu.

Ngoài yếu tố chuyên môn, giải dành toàn bộ doanh thu bán vé, được công bố là 1 tỷ đồng, cho Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ để hỗ trợ chi phí phẫu thuật và điều trị của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Khoản tiền được trao tại lễ khai mạc ngày 31/10, một ngày trước khi các vận động viên bước vào thi đấu chính thức.