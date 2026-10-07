3.248 hài cốt liệt sĩ được quy tập, 31/34 tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu

Sau hơn 6 tháng, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 3.248 hài cốt liệt sĩ

Hơn 3.200 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập

Theo số liệu cập nhật đến ngày 7.10.2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 3.248 hài cốt liệt sĩ, đạt 46,4% kế hoạch đề ra.

Trong đó, 2.092 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước; 213 hài cốt tại Lào và 941 hài cốt tại Campuchia. Kết quả này cho thấy hoạt động tìm kiếm, quy tập đang được triển khai đồng thời ở nhiều địa bàn, trong đó có cả những khu vực ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh việc tìm kiếm, quy tập, công tác thu thập mẫu sinh phẩm để phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng của chiến dịch.

265.765 mẫu thân nhân được thu nhận phục vụ đối sánh

Đến nay, lực lượng chức năng đã thu nhận 265.765 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Trong số này, 93.175 mẫu đã được phân tích và 90.021 kết quả được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh.

Đáng chú ý, 31/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu tại các mộ liệt sĩ. Việc bổ sung dữ liệu sinh phẩm từ thân nhân cùng kết quả phân tích là cơ sở quan trọng phục vụ đối sánh, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Trong thời gian tới, các lực lượng tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và hoàn thiện dữ liệu, góp phần xác định danh tính liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình.

MẠNH LÊ