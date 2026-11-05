3.207 xe Mercedes-Benz thuộc diện triệu hồi: Chủ xe cần kiểm tra ngay

Ngày 4/11/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) thông tin về chương trình thu hồi mở rộng lần thứ hai đối với một số mẫu ô tô Mercedes-Benz đang lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Theo thông báo, Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục mở rộng phạm vi thu hồi để kiểm tra và thay thế cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái.

Đợt mở rộng lần này bổ sung 3.207 xe thuộc diện ảnh hưởng, bao gồm cả xe sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Những mẫu Mercedes-Benz nào thuộc diện triệu hồi?

Theo danh sách được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố, trong tổng số 3.207 xe bổ sung vào chương trình thu hồi có 2.791 xe sản xuất, lắp ráp trong nước và 416 xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Cụ thể, nhóm xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam gồm:

Mercedes-Benz C200/300 và AMG C 43 4MATIC, mã loại W206.

Mercedes-Benz GLC200/300 4MATIC, mã loại X254.

Các xe này có thời gian sản xuất từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2023, với tổng số 2.791 xe bị ảnh hưởng.

Đối với nhóm xe nhập khẩu nguyên chiếc, có 416 xe thuộc các dòng Mercedes-Benz AMG A 35 4MATIC (mã loại 177), AMG GLA 45 S 4MATIC, AMG GLB 35 4MATIC và GLB 200 (mã loại 247).

Nhóm xe nhập khẩu thuộc diện triệu hồi có thời gian sản xuất từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2023.

Chương trình được thực hiện theo mã triệu hồi 7291007 của Mercedes-Benz AG.

Đáng chú ý, đây là số lượng xe được bổ sung trong đợt mở rộng lần thứ hai, không phải tổng số xe của toàn bộ chương trình triệu hồi đã triển khai trước đó.

Lỗi khóa cửa có thể khiến xe không tự kích hoạt chế độ đỗ

Theo thông tin Mercedes-Benz Việt Nam công bố trong chương trình thu hồi trước đó, nguyên nhân liên quan đến vật liệu bao kín của công tắc nhỏ (microswitch) bên trong cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái.

Bộ phận này có thể không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, dẫn đến khả năng hấp thụ độ ẩm.

Theo thời gian, hơi ẩm có thể gây ăn mòn, khiến công tắc bị hỏng.

Trong trường hợp xảy ra hư hỏng, công tắc có thể không nhận biết chính xác thời điểm cửa xe được mở.

Điều này dẫn đến nguy cơ phanh đỗ hoặc tính năng tự động chuyển sang chế độ đỗ (Auto Park) không được kích hoạt như thiết kế.

Khi đó, xe có thể không được cố định chắc chắn trong lúc đỗ, làm phát sinh nguy cơ tự di chuyển và tăng khả năng xảy ra va chạm.

Mercedes-Benz cho biết lỗi này không ảnh hưởng đến chức năng chính của cụm khóa cửa. Tuy nhiên, hãng vẫn triển khai chương trình thu hồi nhằm kiểm tra và thay thế bộ phận liên quan như một biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Triệu hồi từ ngày 20/11/2026 đến hết năm 2031

Theo thông báo mới nhất, chương trình thu hồi mở rộng lần thứ hai sẽ được triển khai từ ngày 20/11/2026 đến ngày 31/12/2031.

Đây là đợt mở rộng của chương trình đã được Mercedes-Benz Việt Nam triển khai trước đó. Những nội dung không được cập nhật trong thông báo mới vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Theo phương án thu hồi đã công bố trước đây, chủ xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và thay thế cụm ổ khóa cửa bên người lái tại các nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam trên toàn quốc.

Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến khoảng 2,5 giờ mỗi xe và việc sửa chữa được thực hiện miễn phí.

Chủ xe nên liên hệ trước với đại lý ủy quyền để kiểm tra tình trạng phương tiện và sắp xếp thời gian đưa xe đến thực hiện chương trình.

Chủ xe Mercedes-Benz cần làm gì?

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người đang sở hữu các mẫu Mercedes-Benz thuộc nhóm có khả năng bị ảnh hưởng cần chủ động kiểm tra thông tin phương tiện.

Việc xác định xe có nằm trong diện triệu hồi hay không cần căn cứ vào số nhận dạng phương tiện (VIN), thay vì chỉ dựa trên tên mẫu xe và thời gian sản xuất.

Nếu xe thuộc danh sách thu hồi, chủ phương tiện nên sớm đưa xe đến nhà phân phối ủy quyền gần nhất của Mercedes-Benz Việt Nam để được kiểm tra và sửa chữa theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trong thời gian chưa thực hiện khắc phục, người sử dụng cần tuân thủ đầy đủ hướng dẫn đỗ xe an toàn theo sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Để được hỗ trợ thông tin về chương trình triệu hồi, chủ xe có thể liên hệ các nhà phân phối ủy quyền Mercedes-Benz trên toàn quốc hoặc thông qua:

Hotline: 1800 400 110.

Số điện thoại: 0835 889 100.

Email: customerservice-mbv@mercedes-benz.com.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đang tiếp tục giám sát chương trình thu hồi do Mercedes-Benz Việt Nam thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi và bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.