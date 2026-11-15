3.000 vận động viên tham gia Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ III, năm 2026

Tham gia giải có 3.000 vận động viên đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 5 cự ly: 3km, 5km, 10km, 21km và 42km.

Các vận động viên xuất phát cự ly 3km, 5km và 10km.

Với sự tham gia của 3.000 vận động viên, giải đấu không chỉ là sân chơi để các vận động viên thử thách bản thân, chinh phục những giới hạn mà còn là hành trình khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa và cảm nhận tình người nơi đại ngàn Lai Châu. Chủ đề “Lời gọi đại ngàn - Bước chân khát vọng” mang một thông điệp đầy ý nghĩa. Đại ngàn cất tiếng gọi bằng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, bằng những giá trị văn hóa truyền thống và tình người nồng hậu. Những bước chân của các vận động viên chính là lời đáp lại bằng tinh thần thể thao, ý chí chinh phục và khát vọng vượt lên chính mình.

Các vận động viên băng qua những cung đường với tinh thần thi đấu nỗ lực.

...chạy trên đường 58m trung tâm của tỉnh Lai Châu.

Mỗi bước chạy không chỉ hướng tới đích đến mà còn lan tỏa lối sống khỏe, tình yêu thiên nhiên và niềm tự hào về quê hương, đất nước. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống ma túy, xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi vận động viên khi đến với Lai Châu cũng chính là một đại sứ góp phần giới thiệu, quảng bá cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa và con người Lai Châu đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Vận động viên Thàm Ngọc Nhi (xã Than Uyên) về đích nội dung 21km.

Một số hình ảnh tại giải:

Lực lượng y tế hỗ trợ vận động viên.

Các vận động viên nỗ lực về đích.

Vận động viên về đích.

Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên nữ thi đấu ở cự ly 21km.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đại diện Nhà tài trợ trao giải nhất chung kết nội dung 21km và 42km.

Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên nam cự ly 5km.