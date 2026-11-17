3.000 tình nguyện viên tham gia chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam
Tại Trường Đại học Phenikaa, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Gặp mặt tình nguyện viên tham gia Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa việc triển khai Kế hoạch số 410 của UBND thành phố Hà Nội, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô trong các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/3000-tinh-nguyen-vien-tham-gia-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-246261117152142565.htm