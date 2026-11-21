Sáng 21/11, đã diễn ra lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội diễn ra tại sân khấu trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội (VHTTDL) chủ trì.

Phát biểu khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, đồng thời hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, được xác định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định với truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng, với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô quyết tâm xây dựng Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; xứng đáng là trái tim của cả nước, là trung tâm văn hóa tiêu biểu của dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh của con người Hà Nội, nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô và nguồn cảm hứng cho những khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Chương trình chính mở đầu bằng đại cảnh “Trống hội Thăng Long” với màn múa cờ hội của xã Dương Hòa, múa lân - rồng của xã Dân Hòa và múa trống của xã Thanh Trì. Tiếp đó, tuyến diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm được triển khai qua ba chương chủ đề, quy tụ nghệ nhân, diễn viên quần chúng, câu lạc bộ nghệ thuật và cộng đồng dân cư từ các xã, phường.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức như một sự kiện mang tính biểu trưng và ngày hội cộng đồng, nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là phần diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm. Chương trình có khoảng 3.500-4.000 người tham gia, quy tụ nghệ nhân, diễn viên quần chúng, câu lạc bộ nghệ thuật, cộng đồng dân cư các xã, phường, 200 học sinh lớp 6 và khoảng 150 diễn viên tham gia carnaval trang phục quốc tế.

Thông qua ba chủ đề “Từ thuở Thăng Long”, “Hà thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập”, chương trình tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, từ cội nguồn dân tộc, truyền thống văn hiến đến diện mạo một Thủ đô đương đại, sáng tạo và hội nhập.

Chương trình thu hút đông đảo người dân và khách du lịch, giúp quảng bá hình ảnh về văn hoá, con người Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.