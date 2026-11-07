3.000 học sinh THCS Kim Liên chuyển sang học trực tuyến từ 6-11

Phụ huynh THCS Kim Liên thường xuyên cập nhật thông báo từ nhà trường, giáo viên chủ nhiệm.

Cập nhật thông tin đến ngày 8/11, ông Trần Hoàng, Phó chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết, cùng với việc thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình học sinh bị thiệt mạng trong vụ cháy, lãnh đạo phường đang tập trung cao với việc rà soát toàn bộ địa bàn để sắp xếp chỗ học cho 3.000 học sinh Trường Trung học cơ sở Kim Liên sau khi vụ cháy tại dãy phòng học tạm trên phố Hoàng Tích Trí vào trưa ngày 5/11/2026.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND phường Kim Liên đã chỉ đạo Trường Trung học cơ sở Kim Liên tạm dừng dạy học trực tiếp tại điểm học tạm, chuyển sang học trực tuyến trong thời gian kiểm tra, khắc phục hậu quả vụ cháy. Địa điểm học tạm sau vụ cháy cũng sẽ không sử dụng để cho học sinh quay lại trường học.

Nhà trường tiếp tục thực hiện thời khóa biểu đã ban hành, bảo đảm đủ số tiết và thời lượng tương đương với học trực tiếp, mỗi tiết 45 phút. Giữa các tiết học có thời gian nghỉ để bảo đảm sức khỏe, hạn chế việc học sinh phải sử dụng thiết bị điện tử liên tục trong thời gian dài. Giáo viên được yêu cầu lựa chọn nội dung trọng tâm, phương pháp giảng dạy phù hợp, tăng cường tương tác và hướng dẫn học sinh tự học.

Trước tình trạng nhiều em học sinh mất hết sách vở, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo đơn vị cung ứng sách giáo khoa hỗ trợ toàn bộ sách, vở cho học sinh. Phường Kim Liên sẽ rà soát, lập danh sách học sinh bị thiệt hại để tiếp nhận và triển khai hỗ trợ.

Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản yêu cầu tất cả xã, phường rà soát điều kiện đảm bảo an toàn trường học, trong đó yêu cầu "tuyệt đối không dạy học tại điều kiện chưa đảm bảo an toàn" và báo cáo tình hình trước ngày 15/11.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, ngành giáo dục sẽ có bức tranh tổng thể để đưa ra những chỉ đạo cụ thể. Cùng với đó, Sở yêu cầu đối với các cơ sở đang xây dựng, cải tạo công trình hoặc phải tổ chức cho học sinh học nhờ, học tạm, cần tăng cường kiểm tra, chỉ tổ chức dạy học khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn. Công trình thi công trong khuôn viên trường phải có biện pháp rào chắn, ngăn cách, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.