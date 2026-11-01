29 tuổi, phát hiện ung thư thận dù không đau lưng, không tiểu ra máu

Người mắc ung thư thận giai đoạn đầu có thể không xuất hiện triệu chứng bất thường, khiến bệnh dễ bị bỏ sót. Ảnh: Cleveland Clinic.

Anh Bạch, 29 tuổi, vốn ít khi khám sức khỏe định kỳ vì cho rằng mình còn trẻ, cơ thể vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong một lần kiểm tra tổng quát, anh bất ngờ phát hiện khối u bất thường ở thận trái.

Đáng nói, trước đó chàng trai này hoàn toàn không đau lưng, không tiểu ra máu hay gặp bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Chỉ sau khi thực hiện các kiểm tra chuyên sâu, anh mới bàng hoàng biết mình mắc ung thư biểu mô tế bào thận.

Phát hiện khối u gần 3 cm

Theo QQ, anh Bạch đến Bệnh viện Số 1 Hàng Châu trực thuộc Đại học Tây Hồ (Trung Quốc), cùng bạn gái. Dù ban đầu không có ý định khám sức khỏe, anh vẫn quyết định đăng ký một gói kiểm tra cơ bản trong dịp này.

Kết quả siêu âm bất ngờ phát hiện một nốt giảm âm kích thước khoảng 2,9 cm ở thận trái, nghi ngờ khối u. Ngay sau đó, anh được chỉ định chụp CT thận có thuốc cản quang.

Hình ảnh chẩn đoán cho thấy ung thư biểu mô tế bào thận. Ảnh: Bệnh viện Phong Nguyên.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy tổn thương có nhiều đặc điểm nghi ngờ ung thư biểu mô tế bào thận dạng tế bào trong. Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, bác sĩ quyết định phẫu thuật loại bỏ khối u. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác nhận chẩn đoán ung thư thận.

Nhờ phát hiện sớm khi tổn thương còn khu trú, khối u được bóc tách hoàn toàn, đồng thời bảo tồn được chức năng thận cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, anh Bạch hồi phục tốt và được xuất viện.

Một trường hợp khác là anh Hoàng, 39 tuổi. Hai năm trước, trong lần khám sức khỏe tại một cơ sở y tế gần nhà, anh được phát hiện có nốt bất thường kích thước khoảng 1,5 cm ở thận phải. Tuy nhiên, do không đau lưng, không tiểu ra máu và kết quả kiểm tra ban đầu chưa ghi nhận dấu hiệu đáng ngại, anh chủ quan, không tiếp tục tái khám.

Đến khi kiểm tra lại tại bệnh viện, tổn thương đã tăng kích thước lên 5,5 cm. Kết quả chụp CT có thuốc cản quang cho thấy khối u có nguy cơ ác tính cao. Sau phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh xác định anh mắc ung thư tế bào kỵ màu của thận.

Ung thư thận có thể âm thầm phát triển, không gây đau đớn

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Vận Phong, Chủ nhiệm Trung tâm Quản lý Sức khỏe, Bệnh viện Số 1 Hàng Châu, cho biết ung thư thận giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, hầu như không gây triệu chứng. Người bệnh vẫn có thể sinh hoạt bình thường, không đau lưng, không tiểu ra máu và chức năng thận chưa bị ảnh hưởng rõ rệt.

Các dấu hiệu như tiểu ra máu, đau vùng thắt lưng hoặc sờ thấy khối bất thường ở bụng thường xuất hiện khi ung thư thận đã tiến triển. Ảnh: Magnific.

Theo bác sĩ, những biểu hiện điển hình như tiểu ra máu, đau vùng thắt lưng hoặc sờ thấy khối bất thường ở bụng thường chỉ xuất hiện khi bệnh đã tiến triển. Vì vậy, không ít người chỉ phát hiện bệnh khi tình cờ thực hiện các kiểm tra hình ảnh học.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần đặc biệt lưu ý khi kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận các bất thường như tổn thương chiếm chỗ ở thận, nốt dạng đặc ở thận hoặc nang thận phức tạp.

Hạn chế tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều muối, duy trì chế độ ăn uống cân bằng để bảo vệ sức khỏe thận. Ảnh: Health.

Ung thư biểu mô tế bào thận là dạng ung thư thận phổ biến nhất, gồm nhiều phân nhóm như ung thư tế bào trong, ung thư dạng nhú và ung thư tế bào kỵ màu.

Theo bác sĩ Phan Vận Phong, bệnh thường gặp ở người trung niên và cao tuổi, phổ biến nhất trong độ tuổi 60-70, nam giới mắc nhiều hơn nữ giới. Tuy nhiên, những trường hợp bệnh nhân dưới 40 tuổi liên tiếp được phát hiện tại bệnh viện cho thấy người trẻ cũng không nên chủ quan.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và chứa nhiều muối. Người dân cũng cần tránh tự ý sử dụng thuốc giảm đau, duy trì vận động thể chất, uống đủ nước và hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại.

Đặc biệt, việc duy trì khám sức khỏe định kỳ, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh khi có chỉ định giúp phát hiện sớm những bất thường ở thận, ngay cả khi cơ thể chưa xuất hiện dấu hiệu cảnh báo.