29 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày bên dòng sông Hương

Ngày 15/11, tại Công viên dọc bờ Bắc sông Hương, đoạn từ Nghinh Lương Đình đến chân cầu Dã Viên, Ban Tổ chức Festival Huế 2026 tổ chức bế mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 với chủ đề “Ấn tượng Huế, Việt Nam - 2026”.

Những tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế được trưng bày bên bờ sông Hương (ảnh: Quang Thạnh).

Đây là lần thứ 6 Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế được tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế, nhằm tạo không gian sáng tạo, giao lưu nghệ thuật giữa các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Huế thông qua ngôn ngữ điêu khắc.

Trại sáng tác được khởi động từ đầu năm 2025. Qua quá trình tuyển chọn, thẩm định từ bản phác thảo đến mô hình tỷ lệ 1/10, Hội đồng chuyên môn đã lựa chọn 29 tác phẩm của 29 nghệ sĩ.

Trong đó có 10 nghệ sĩ quốc tế đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Iran, Thái Lan và Lào cùng 19 nghệ sĩ Việt Nam.

Với những phong cách và ngôn ngữ tạo hình khác nhau, các nghệ sĩ đã khai thác nhiều góc nhìn về con người, văn hóa và vùng đất Huế. Thông qua hình khối, đường nét và chất liệu, mỗi tác phẩm mang một cách tiếp cận riêng, thể hiện những cảm nhận và ấn tượng của nghệ sĩ về thành phố di sản.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó Ban Tổ chức, cho biết điểm đáng chú ý của Trại sáng tác không chỉ nằm ở những tác phẩm được tạo ra mà còn ở quá trình giao lưu, kết nối giữa các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Qua đó, hoạt động góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và mở ra thêm những cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ông Hoàng Việt Trung nhấn mạnh, Trại sáng tác không chỉ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mà còn góp phần kết nối, tăng cường giao lưu và mở rộng hợp tác giữa các nghệ sĩ quốc tế. (ảnh: Quang Thạnh).

Sau khi hoàn thành, 29 tác phẩm được quy hoạch, trưng bày cố định tại không gian công viên dọc bờ Bắc sông Hương. Các tác phẩm được kỳ vọng trở thành những điểm nhấn nghệ thuật trong cảnh quan đô thị, tạo thêm không gian thưởng lãm cho người dân và du khách khi đến Huế.

Việc đưa các tác phẩm điêu khắc ra không gian công cộng cũng góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống, tạo sự tương tác giữa nghệ thuật, cảnh quan và cộng đồng. Đồng thời, những tác phẩm này sẽ lưu giữ những cảm nhận sáng tạo của các nghệ sĩ về Huế qua một kỳ Festival.