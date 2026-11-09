29 người nhập viện sau bữa ăn tại doanh nghiệp ở tỉnh Tây Ninh

Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh, thuộc Khu công nghiệp Long Hậu 3, giai đoạn 1.

Theo thông tin tiếp nhận, ngày 7/11/2026, có 29 người phải nhập viện sau khi sử dụng bữa trưa tại doanh nghiệp này. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh).

Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và bệnh viện tập trung điều trị cho các bệnh nhân; đồng thời theo dõi sức khỏe những người cùng sử dụng bữa ăn để kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện tương tự.

Ngành Y tế địa phương được yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định đơn vị cung cấp nguyên liệu, thức ăn nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Nếu phát hiện vi phạm, các tổ chức, cá nhân liên quan phải bị xử lý nghiêm theo quy định. Kết quả điều tra cũng phải được công khai để cảnh báo cộng đồng.

Qua sự việc, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường kiểm tra các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp. Việc kiểm soát phải được thực hiện xuyên suốt từ nguồn nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến vận chuyển, bảo quản và phục vụ; đồng thời thực hiện nghiêm quy định về kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Bộ Y tế cũng có Công văn số 2236/BYT-ATTP ngày 1/4/2026, yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học.

Vụ việc tại Yura Corporation Tây Ninh tiếp tục đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nguồn cung và chất lượng suất ăn công nghiệp, không chỉ đối với đơn vị trực tiếp chế biến mà cả doanh nghiệp lựa chọn, giám sát nhà cung cấp.