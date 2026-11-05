29 nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026

Sáng 5-11, tại Công viên dọc bờ Bắc sông Hương (TP Huế), Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 với chủ đề “Ấn tượng Huế, Việt Nam – 2026” khai mạc, quy tụ nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Khai mạc Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế cho biết, trại điêu khắc diễn ra từ ngày 5 đến 15-11, với sự tham gia của 10 nghệ sĩ quốc tế đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Iran, Thái Lan, Lào và 19 nghệ sĩ Việt Nam.

Các nghệ sĩ quốc tế tham gia Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026

Thông qua những sáng tạo nghệ thuật kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại, các nghệ sĩ mang đến những góc nhìn đa dạng về con người, văn hóa và vùng đất Huế. Qua đó, góp phần làm phong phú không gian nghệ thuật đô thị, đưa nghệ thuật điêu khắc đến gần hơn với công chúng và tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế.