29 ngành khoa học cơ bản, 62 ngành kỹ thuật then chốt được áp dụng chính sách học bổng

Bộ GD-ĐT chính thức ban hành danh mục các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Quyết định, Danh mục gồm các ngành đào tạo ở các trình độ của giáo dục đại học thuộc 15 nhóm ngành quy định tại Điều 3 Nghị định số 179/2026/NĐ-CP. Các ngành được xác định theo Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT ngày 28/8/2026.

Danh mục được chia thành 2 nhóm: ngành khoa học cơ bản và ngành đào tạo kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược.

29 ngành khoa học cơ bản được áp dụng chính sách học bổng

Danh mục ngành khoa học cơ bản gồm 29 ngành, thuộc 5 nhóm ngành: Sinh học, Khoa học vật chất, Khoa học trái đất, Toán học và Thống kê.

Cụ thể, nhóm Sinh học có 7 ngành, gồm: Sinh học, Nhân chủng học, Vi sinh vật học, Lý sinh học, Hóa sinh học, Sinh thái học và Di truyền học.

Nhóm Khoa học vật chất có 12 ngành, trong đó có Thiên văn học, Vật lý học, Vật lý chất rắn, Vật lý nguyên tử và hạt nhân, Cơ học, Quang học, Vật lý địa cầu, Hóa học, Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích và Hóa lý.

Nhóm Khoa học trái đất gồm 6 ngành; nhóm Toán học gồm 3 ngành; nhóm Thống kê có 1 ngành.

62 ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược

Danh mục ngành đào tạo kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược gồm 62 ngành, thuộc 13 nhóm ngành.

Trong đó có nhiều ngành gắn với các lĩnh vực công nghệ mới và nhu cầu nhân lực chất lượng cao như Công nghệ bán dẫn, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, An ninh mạng, Kỹ thuật Robot, Kỹ thuật cơ điện tử, Thiết kế vi mạch, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật không gian, Kỹ thuật hạt nhân.

Các ngành còn lại thuộc các nhóm Sinh học ứng dụng; Khoa học vật chất; Khoa học trái đất; Toán học; Máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Vật lý kỹ thuật; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Kỹ thuật mỏ và Xây dựng.

Xác định ngành theo mã ngành, không căn cứ tên chương trình đào tạo

Quyết định quy định việc xác định ngành đào tạo thuộc phạm vi áp dụng chính sách học bổng căn cứ vào mã ngành của chương trình đào tạo theo Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT và Danh mục ban hành kèm theo Quyết định. Tên chương trình đào tạo không phải là căn cứ để thay đổi việc xác định ngành đào tạo thuộc phạm vi áp dụng chính sách.

Trường hợp Danh mục ngành đào tạo có thay đổi về tên ngành, mã ngành, tách, nhập, thay thế ngành hoặc bổ sung ngành mới thuộc phạm vi các nhóm ngành quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, Bộ GDĐT sẽ rà soát, cập nhật Danh mục. Việc thay đổi mang tính kỹ thuật về tên hoặc mã ngành không làm thay đổi quyền hưởng chính sách đã được xác định đối với người học trước thời điểm Danh mục được cập nhật.

Cụ thể các danh mục như sau: