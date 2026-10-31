29 ngân hàng giảm lãi suất huy động, có nơi giảm tới 0,7 điểm phần trăm

Theo thống kê của VietNamNet dựa trên các biểu lãi suất được công bố trong tháng 10/2026, có 29 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở ít nhất một kỳ hạn hoặc một hình thức gửi tiền.

Danh sách gồm: LPBank, VietBank, BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, HDBank, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank, VPBank, ABBank, MBV, PVcomBank, SHB, MB, SeABank, Techcombank, PGBank, Saigonbank, GPBank, MSB, VietABank, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Phần lớn ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với mức giảm phổ biến 0,5 điểm phần trăm. Tuy nhiên, mức điều chỉnh có sự khác biệt giữa các ngân hàng và từng kỳ hạn.

Về hình thức gửi tiền, một số ngân hàng chỉ điều chỉnh lãi suất niêm yết tại quầy, trong khi các ngân hàng khác áp dụng mức giảm đối với cả tiền gửi trực tuyến và tại quầy.

Riêng nhóm ngân hàng quốc doanh (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank), HDBank, PGBank và BVBank chỉ giảm lãi suất tiết kiệm tại quầy.

Đáng chú ý, trong khi phần lớn ngân hàng giảm lãi suất tối đa 0,5 điểm phần trăm, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) giảm tới 0,6 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 6 tháng, Ngân hàng SeABank giảm tới 0,7 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm tại các kỳ hạn 18-36 tháng.

Trong khi đó, Techcombank giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng, giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng.

Tương tự, Ngân hàng MB giảm 0,4 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-11 tháng và giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng.

VPBank giảm 0,4 điểm phần trăm lãi suất huy động kỳ hạn 6-11 tháng, giảm 0,3-0,5 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn từ 12 tháng.

Trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất.

Trước mắt, yêu cầu các TCTD điều chỉnh giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm đối với lãi suất tiền gửi niêm yết ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời, giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng, tập trung giảm từ 1,5-2 điểm phần trăm/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

NHNN cũng yêu cầu các TCTD tuyệt đối không chạy đua tăng lãi suất huy động, gây cạnh tranh không lành mạnh và bất ổn thị trường tiền tệ.

NHNN cho biết sẽ theo dõi việc thực hiện thông qua hệ thống báo cáo thống kê. Trường hợp ngân hàng không tuân thủ chỉ đạo, cơ quan quản lý có thể áp dụng biện pháp xử lý, trong đó có việc xem xét giảm hoặc giao thấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.