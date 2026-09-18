29 dự án tranh tài vại vòng chung kết Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026

Các đại biểu tham dự tại vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: PV

Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích thanh niên nông thôn phát huy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại và bền vững.

Từ cuộc thi, nhiều dự án khả thi đã được hỗ trợ triển khai, hình thành những mô hình sản xuất mới, ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, tạo việc làm cho lao động trẻ. Cuộc thi không chỉ khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên mà còn mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối hiệu quả giữa thanh niên với cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Cảnh Chí Quân, Uỷ viên Ban chấp hành, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn tại vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: PV

Cuộc thi được phát động từ tháng 3/2026, sau gần 1 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được 315 hồ sơ dự án tham gia dự thi, đến từ 33 tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc. Sau vòng sơ khảo, Ban Giám khảo vòng sơ khảo đã lựa chọn ra 120 Dự án vào vòng Bán kết.

Từ tháng 5 đến tháng 8/2026, vòng Bán kết cuộc thi đã được tổ chức tại 3 miền: miền Bắc (tỉnh Lào Cai), miền Trung (tỉnh Nghệ An) và miền Nam (tỉnh Lâm Đồng). Sau khi chấm vòng Bán kết, Ban Giám khảo Cuộc thi đã thống nhất lựa chọn ra 29 dự án tham gia vòng Chung kết cuộc thi.

Thí sinh tham gia cuộc thi thuyết trình và trình chiếu video clip về dự án của mình. Ảnh: PV

Tại vòng Chung kết của Cuộc thi, 29 dự án sẽ thuyết trình và trình chiếu video clip về Dự án dự thi của mình và thi theo hình thức vấn đáp trực tiếp với Ban Giám khảo. Nội dung của các dự án xoay quanh các lĩnh vực như: Phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa thông qua trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp; bảo tồn văn hoá dân tộc thông qua phát triển ngành nghề, sản phẩm truyền thống, khai thác du lịch cộng đồng;...

Thí sinh tham gia cuộc thi thuyết trình và trình chiếu video clip về dự án của mình. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc, ông Cảnh Chí Quân - Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn mong muốn, thông qua Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026, nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, hỗ trợ để có chỗ đứng trên thị trường. Tạo sự chuyển biến tích cực về tư duy và hành động của thế hệ trẻ và là động lực để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong lực lượng thanh niên, sinh viên, doanh nhân trên toàn quốc.

Cũng theo ông Quân, Cuộc thi năm nay các thí sinh đã mang đến nhiều ý tưởng, mô hình khởi nghiệp sáng tạo gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và khai thác tiềm năng địa phương, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng lập thân, lập nghiệp của tuổi trẻ nông thôn Việt Nam trong giai đoạn mới.

"Mong rằng thông qua Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026, nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, hỗ trợ để có chỗ đứng trên thị trường. Tạo sự chuyển biến tích cực về tư duy và hành động của thế hệ trẻ và là động lực để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong lực lượng thanh niên, sinh viên, doanh nhân trên toàn quốc" - ông Quân chia sẻ.

Sau vòng chung kết, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích. Cuộc thi có sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Tổng công ty Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC), Công ty CP QP Authentic Fresh Fine Fast Food Việt Nam.