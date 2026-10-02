29 đội tuyển tranh tài hội thao nghiệp vụ PCCC và CNCH Quảng Ngãi

Thiếu tướng Hồ Song Ân phát biểu khai mạc hội thao

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH (4-10-1961 – 4-10-2026), ngày 2-10, tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thao nghiệp vụ PCCC và CNCH “Lực lượng cơ sở, chuyên ngành, dân phòng” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Chương trình diễu hành và biểu dương lực lượng

Hội thao quy tụ 29 đội tuyển tham gia thi đấu, gồm 20 đội PCCC cơ sở, chuyên ngành đến từ các doanh nghiệp, đơn vị lớn trên địa bàn tỉnh và 9 đội PCCC dân phòng đại diện cho các xã, phường.

29 đội tham gia tranh tài ờ 2 nội dung

Các đội tranh tài ở 2 nội dung gồm: Đội hình cá nhân 100m vượt chướng ngại vật và đội hình 4x100m chạy tiếp sức, cứu người, cứu tài sản và chữa cháy.

Vượt chướng ngại vật

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng ban tổ chức hội thao, cho biết các nội dung thi đấu đòi hỏi vận động viên phải thể hiện thể lực, kỹ năng, sự chính xác, tinh thần kỷ luật và khả năng phối hợp đồng đội cao.

Thực hiện công tác cứu người

“Hội thao là dịp để các lực lượng giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời kiểm tra, đánh giá khả năng phối hợp, kỹ năng thực hành nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ ngày càng vững mạnh, chủ động xử lý hiệu quả ngay các tình huống ở từ cơ sở”, Thiếu tướng Hồ Song Ân nói.

Thực hiện công tác chữa cháy

Bên cạnh các lực lượng tham gia thi đấu, chương trình diễu hành và biểu dương lực lượng huy động gần 550 người thuộc các khối cờ, kiệu ảnh Bác, hồng kỳ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đội tuyển. Phối hợp với các lực lượng là đoàn 34 xe, tạo nên không khí sôi nổi, quy mô của hội thao.

Trao giải cho các đội đạt thành tích ở các nội dung

Hà Vy