29 công trình được đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: PV

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức phiên họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7 trong 2 ngày 12-13/10. Bộ trưởng Vũ Hải Quân, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, trong tổng số 30 hồ sơ đăng ký, có 29 công trình, cụm công trình đủ điều kiện đưa ra xét tặng, gồm 17 công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh và 12 công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ.

Từ ngày 10-8 đến 5-9-2026, các hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đã tổ chức đánh giá 29 công trình, cụm công trình. Kết quả, 28 công trình nhận được 11/11 phiếu đồng ý; một công trình nhận được 10/11 phiếu đồng ý. Cả 29 công trình đều đạt tỷ lệ đồng ý trên 90% và được đề nghị tiếp tục xem xét ở cấp Nhà nước.

GS.TS Trần Hồng Thái, Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: PV

Trong nhóm công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh, lĩnh vực địa chất có cụm công trình: “Địa chất trầm tích Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”, với sự tham gia của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng các đơn vị trong ngành địa chất.

Trong lĩnh vực y tế, cụm công trình “Nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ phát triển phẫu thuật, can thiệp tim mạch và lồng ngực tại Việt Nam” có các tác giả thuộc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E; cụm công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng vắc xin phòng chống một số bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi ở Việt Nam có sự tham gia của Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (POLYVAC), Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế và Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH)…

Một số công trình khác được đề nghị xét tặng gồm:“Công nghệ mới BUSADCO bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm - Di tích quốc gia đặc biệt” của tác giả Hoàng Đức Thảo, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO); công trình “Ứng dụng phát triển và chuyển giao thành công kỹ thuật ghép gan góp phần nâng cao vị thế của chuyên ngành ghép tạng Việt Nam” với các tác giả thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; công trình “Nền tảng công nghệ và thiết kế chế tạo hạ tầng mạng viễn thông 5G phục vụ lưỡng dụng cho hạ tầng số quốc gia và quốc phòng an ninh” với sự tham gia của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)…

Các thành viên Hội đồng trao đổi tại phiên họp. Ảnh: PV

Đối với Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, các công trình được đề nghị xét tặng gồm: Cụm công trình “Xây dựng hệ thống quản lý trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý tim mạch tại Việt Nam”; cụm công trình “Phát triển mạng lưới các đơn vị đột quỵ và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu điều trị đột quỵ” của các tác giả ở Bệnh viện Bạch Mai.

Ở lĩnh vực khoa học xã hội, công trình “Một số vấn đề Triết học - Con người - Xã hội” do GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện.

Lĩnh vực giáo dục có công trình “Mô hình SEL và định hướng ứng dụng trong giáo dục học sinh hiện nay” của GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó là cụm sáng chế về quy trình công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng xanh Hồ Hoàn Cầu tại Việt Nam giai đoạn 2006-2026, với các tác giả thuộc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu…

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đề nghị các thành viên Hội đồng đánh giá từng công trình với tinh thần công tâm, trách nhiệm, bảo đảm các công trình được trao giải thực sự xứng đáng với tầm vóc của Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Trong quá trình xét tặng, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng rà soát điều kiện, tiêu chuẩn đối với tác giả, đồng tác giả; phối hợp xác minh, làm rõ các kiến nghị liên quan đến quyền tác giả và tính liêm chính khoa học.