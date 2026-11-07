29 con trâu, bò chết chưa rõ nguyên nhân

Theo báo cáo của UBND xã Hữu Kiệm, từ ngày 3 đến ngày 7/11, địa phương ghi nhận tổng cộng 29 con trâu, bò bị chết, nghi do dịch bệnh. Đáng chú ý, số gia súc chết có xu hướng tăng, gây thiệt hại đáng kể cho các hộ chăn nuôi.

Trâu, bò chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân. (Ảnh: Đặng Phước)

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 6/11, xã ghi nhận 25 con trâu, bò chết. Trong đó, bản Khe Nạp có 21 con trâu chết, gồm 17 con trưởng thành và 4 con nghé; bản Bảo Nam có 3 con bò chết và bản Na Lượng ghi nhận một con bò chết.

Riêng ngày 7/11, địa phương tiếp tục ghi nhận thêm 4 con trâu chết, nâng tổng số gia súc chết lên 29 con.

Theo ông Đặng Đức Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, các con trâu, bò chết đều có những biểu hiện bất thường như sưng cổ, sùi bọt mép, khó thở, chướng bụng. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể hiện vẫn chưa được xác định.

Trước tình hình trên, chính quyền xã đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiêu hủy toàn bộ số gia súc bị chết theo quy định, đồng thời tiến hành vệ sinh, khử trùng chuồng trại và thực hiện nuôi nhốt gia súc để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

UBND xã cũng giao ban quản lý các bản phối hợp với các hộ chăn nuôi tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe đàn gia súc, đặc biệt tại bản Khe Nạp và các bản giáp ranh. Khi phát hiện trường hợp gia súc có biểu hiện bất thường hoặc phát sinh gia súc chết, người dân cần kịp thời báo cáo chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, cho biết số trâu, bò chết hiện chiếm khoảng 2-3% tổng đàn gia súc của toàn xã và vẫn có chiều hướng tăng. Tình trạng này đang khiến người chăn nuôi lo lắng trước nguy cơ thiệt hại kinh tế ngày càng lớn.

Một khó khăn hiện nay là UBND xã Hữu Kiệm chưa được bố trí công chức, viên chức có chuyên môn về thú y. Vì vậy, địa phương đã đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An cử cán bộ chuyên môn xuống địa bàn kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân khiến trâu, bò chết hàng loạt.

Đồng thời, xã mong muốn được hướng dẫn các biện pháp chuyên môn nhằm khoanh vùng, kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.

Hiện nguyên nhân khiến gần 30 con trâu, bò chết tại xã Hữu Kiệm vẫn đang chờ cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ.