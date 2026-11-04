282 đảng viên phường Long Biên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Trong đợt trao tặng này, Đảng bộ phường Long Biên có 282 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng ở các mốc tuổi Đảng: 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 35 năm và 30 năm.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Thị Thu Hằng trao Huy hiệu tặng các đảng viên đợt 7-11. Ảnh: Song Phúc

Phát biểu tại buổi lễ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Long Biên Nguyễn Phi Thường trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của các thế hệ đảng viên đi trước. Đồng chí khẳng định, sự kiên trung, tinh thần trách nhiệm và bề dày kinh nghiệm của các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng là điểm tựa tinh thần quý báu đối với Đảng bộ; đồng thời là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Biên Hoàng Hải trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Song Phúc

Khẳng định sự kiên trung của các đồng chí nhận Huy hiệu hôm nay chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng ngời truyền ngọn lửa nhiệt huyết để thế hệ trẻ noi theo, Bí thư Đảng ủy phường Long Biên nhấn mạnh, 282 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng trong đợt này là niềm tự hào, đồng thời là nguồn động viên để các thế hệ cán bộ, đảng viên tiếp tục phấn đấu, đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Những đảng viên thuộc Đảng bộ phường Long Biên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11. Ảnh: Song Phúc

“Đây không chỉ là phần thưởng cao quý dành cho những chặng đường đã qua mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng đóng góp trong mỗi cán bộ, đảng viên, chung sức xây dựng Đảng bộ phường Long Biên ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Bí thư Đảng ủy phường Long Biên Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.