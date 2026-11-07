281 giáo viên, học sinh xã Bảo Lạc thực hành chữa cháy và phòng, chống đuối nước

Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn học sinh thực hành sử dụng vòi phun nước chữa cháy.

Tại chương trình, tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn nhận biết các nguy cơ cháy, nổ thường gặp trong sinh hoạt, giảng dạy và học tập; cách xử lý khi xảy ra cháy, kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc và các biện pháp bảo đảm an toàn cho bản thân; kỹ năng phòng, chống đuối nước; hướng dẫn nhận biết khu vực nguy hiểm, các biện pháp phòng tránh tai nạn dưới nước và cách sử dụng áo phao đúng cách khi tham gia các hoạt động trên sông, suối, ao, hồ...

Cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ về kỹ năng thoát nạn từ tầng cao khi xảy ra cháy; kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn; thực hành mặc áo phao đúng cách; kỹ năng sử dụng bình cứu hỏa, vòi phun nước để chữa cháy...