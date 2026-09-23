280 học sinh khuyết tật được thăm khám răng miệng miễn phí

Lãnh đạo UBND phường Sa Đéc và Công ty TNHH MTV Nha khoa Phương Thành tặng quà trung thu cho học sinh Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, khoảng 280 học sinh của Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Thápđược thăm khám, kiểm tra răng miệng trong đợt này.

Tại chương trình, các y, bác sĩ đến từ Công ty TNHH MTV Nha khoa Phương Thành, Hội Nha khoa Trẻ em Việt Nam, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh, Nha khoa Như Ngọc trực tiếp khám, kiểm tra tình trạng răng miệng, hướng dẫn vệ sinh, chăm sóc răng phù hợp và hỗ trợ điều trị ngay cho các em gặp vấn đề về răng miệng.

Các y, bác sĩ thuộc Công ty TNHH MTV Nha khoa Phương Thành, Hội Nha khoa Trẻ em Việt Nam, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh, Nha khoa Như Ngọc thăm khám răng cho các em học sinh khuyết tật.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Nha khoa Phương Thành trao tặng quà trung thu, mang đến niềm vui cho các em; các mạnh thường quân trao tặng nhà trường một Bảng tương tác thông minh trị giá 30 triệu đồng; tivi và các vật dụng học tập, góp phần hỗ trợ hoạt động dạy và học…