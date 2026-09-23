280 học sinh khuyết tật được thăm khám răng miệng miễn phí
Sáng 23-9, tại phường Sa Đéc, Công ty TNHH MTV Nha khoa Phương Thành phối hợp Hội Nha khoa Trẻ em Việt Nam, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh, Nha khoa Như Ngọc, Công ty TNHH Colgate Palmolive Việt Nam, GC Việt Nam tổ chức Chương trình “Trung thu yêu thương - Nụ cười cho em” cho các em thuộc Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Tháp.
Theo đó, khoảng 280 học sinh của Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Thápđược thăm khám, kiểm tra răng miệng trong đợt này.
Tại chương trình, các y, bác sĩ đến từ Công ty TNHH MTV Nha khoa Phương Thành, Hội Nha khoa Trẻ em Việt Nam, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh, Nha khoa Như Ngọc trực tiếp khám, kiểm tra tình trạng răng miệng, hướng dẫn vệ sinh, chăm sóc răng phù hợp và hỗ trợ điều trị ngay cho các em gặp vấn đề về răng miệng.
Dịp này, Công ty TNHH MTV Nha khoa Phương Thành trao tặng quà trung thu, mang đến niềm vui cho các em; các mạnh thường quân trao tặng nhà trường một Bảng tương tác thông minh trị giá 30 triệu đồng; tivi và các vật dụng học tập, góp phần hỗ trợ hoạt động dạy và học…
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/280-hoc-sinh-khuyet-tat-duoc-tham-kham-rang-mieng-mien-phi-a245565.html