280 học sinh được tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông

Đối với nội dung nhận diện, kiểm chứng thông tin trên không gian mạng, học sinh được hướng dẫn kỹ năng kiểm tra nguồn, xuất xứ, độ tin cậy của thông tin; nhận biết thông tin sai sự thật, thông tin giả và những nội dung có dấu hiệu lừa đảo; không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Học sinh Trường Phổ thông cơ sở Hồng An, xã Xuân Trường tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi về an toàn giao thông tại chương trình.

Tại buổi ngoại khóa, phổ biến các quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; quy định đối với người đi bộ, người đi xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy, người ngồi trên xe mô tô, xe máy; quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển các loại phương tiện giao thông đường bộ; hướng dẫn các kỹ năng lựa chọn, đội và cài quai mũ bảo hiểm đúng quy cách, đi bộ an toàn, sang đường đúng nơi quy định, đi xe đạp, xe đạp điện an toàn; quan sát, nhận biết nguy hiểm và xử lý một số tình huống giao thông thường gặp.

Trao mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh Trường Phổ thông cơ sở Hồng An, xã Xuân Trường.

Nhân dịp này, 280 mũ bảo hiểm đạt chuẩn và 25 thùng nước ngọt huy động từ nguồn xã hội hóa được trao tặng cho học sinh của trường.