28 tuổi, bỏ điều trị ung thư, khối hạch cổ phình lên 10 cm rồi bất ngờ thu nhỏ 80%

Tháng 11/2025, anh N.H.P., 28 tuổi, ở Hà Nội, phát hiện một khối hạch vùng góc hàm phát triển nhanh, gây khó khăn khi ăn uống và sinh hoạt. Kết quả thăm khám xác định anh mắc ung thư vòm họng.

Trước cú sốc bệnh tật, anh từ chối điều trị bằng y học hiện đại, chuyển sang sử dụng thuốc Nam và thực phẩm chức năng tại nhà với hy vọng kiểm soát bệnh.

Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện. Khối u và hạch vùng cổ tiếp tục phát triển, kèm đau vùng đầu mặt, ù tai, giảm thính lực, nghẹt mũi. Các triệu chứng ngày càng ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Khi bệnh tiến triển, anh quay lại bệnh viện và đến Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Ảnh: Diễm Ly

Kết quả sinh thiết và chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u phát triển nhanh, hạch cổ tăng kích thước khoảng 10 cm, tổn thương xâm lấn nhiều cơ quan, tổ chức lân cận ở vùng đầu, mặt, cổ. Các bác sĩ đánh giá bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Trao đổi với phóng viên, BS.CKI Ninh Công Vi, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế cho biết, ung thư vòm họng có hạch di căn là bệnh lý phức tạp, cần lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp với tình trạng của từng người bệnh.

Ê-kíp quyết định điều trị theo hướng đa mô thức, kết hợp hóa xạ trị đồng thời với xạ trị điều biến thể tích (VMAT) và xạ trị thích ứng (ART), cùng các biện pháp hỗ trợ kiểm soát triệu chứng.

VMAT cho phép điều chỉnh hướng chiếu và liều tia để tập trung vào khối u, hạch di căn, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến các cơ quan lành lân cận như tuyến nước bọt, não, tủy sống và các cấu trúc vùng đầu cổ.

Trong khi đó, ART cho phép cập nhật kế hoạch xạ trị theo những thay đổi của khối u, hạch di căn và thể trạng người bệnh trong quá trình điều trị.

"Ở trường hợp này, khối u đáp ứng rất tốt với xạ trị, kích thước thay đổi qua từng buổi điều trị nên kế hoạch xạ trị được điều chỉnh phù hợp", bác sĩ Vi cho biết.

Bên cạnh điều trị trực tiếp vào khối u, bệnh nhân được chăm sóc hỗ trợ nhằm kiểm soát triệu chứng, cải thiện khả năng ăn uống và duy trì thể trạng.

Sau hai tuần điều trị, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, kích thước khối u của anh P. giảm khoảng 80%. Các triệu chứng cũng cải thiện, giúp người bệnh ăn uống và sinh hoạt thuận lợi hơn.

Từ trạng thái hoang mang, tuyệt vọng khi bệnh tiến triển, bệnh nhân lấy lại tinh thần và tiếp tục phác đồ điều trị. Ảnh: Diễm Ly

Bác sĩ Vi chia sẻ thêm: "Với những trường hợp ung thư giai đoạn muộn, mục tiêu điều trị phụ thuộc vào loại ung thư, giai đoạn bệnh, mức độ lan rộng, thể trạng và khả năng đáp ứng của từng người. Việc phối hợp nhiều phương pháp có thể được cân nhắc nhằm kiểm soát bệnh, đồng thời hạn chế tổn thương các cơ quan lành và duy trì chất lượng sống".

Tại Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, các bác sĩ cho biết đang triển khai nhiều phương pháp điều trị ung thư như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, điều trị đích, điện quang can thiệp và miễn dịch. Phác đồ được lựa chọn dựa trên đặc điểm tổn thương, giai đoạn bệnh, thể trạng và đáp ứng của từng người.

Ngoài điều trị khối u, bệnh nhân được phối hợp chăm sóc dinh dưỡng, tâm lý, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ nhằm duy trì thể trạng trong quá trình điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường kéo dài như nghẹt mũi một bên, chảy máu mũi, ù tai, giảm thính lực, đau đầu hoặc nổi hạch vùng cổ không rõ nguyên nhân cần đi khám chuyên khoa. Với ung thư, trì hoãn chẩn đoán và điều trị có thể khiến bệnh tiến triển, làm thu hẹp các lựa chọn điều trị.