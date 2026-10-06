28 năm đi bộ khắp thế giới, người đàn ông Anh cuối cùng gặp trở ngại không ngờ

Karl Bushby và chiếc xe "quái thú" của mình

Sau 28 năm và 50.000 km, Bushby đối mặt với chướng ngại cuối cùng khi về đã về gần đến nhà: Eo biển Manche.

“Tôi cứ tưởng đã được phép bơi từ bờ biển nước Pháp. Hóa ra không phải vậy. Đã có một sự nhầm lẫn”, Bushby nói, khi ông đi bộ về phía mũi Cap Blanc-Nez ở miền bắc nước Pháp, nơi có thể nhìn thấy những vách đá trắng của bờ biển nước Anh.

Ban đầu, người đàn ông năm nay 57 tuổi hy vọng có thể đi bộ qua hành lang kỹ thuật trong đường hầm eo biển Manche, nhưng ông cho biết cơ quan chức năng “kiên quyết phản đối” ý tưởng này.

Vì vậy, ông đành chấp nhận phương án bơi từ Calais, mặc dù ông “rất ghét” việc bơi.

“Tôi thường nói mình bơi chẳng khác nào một con mèo bị thả vào bồn tắm. Chẳng có gì vui cả. Rất tệ. Nhưng bạn phải làm những gì cần phải làm”, ông chia sẻ hôm 25/9.

Ở một chặng trước đó của hành trình, ông mất 30 ngày để vượt qua biển Caspi bằng cách kết hợp bơi và thả nổi trên một chiếc thuyền, nhưng không dùng thuyền để tiến về phía trước.

Ông hy vọng sẽ sớm được phép bơi qua eo biển Manche, một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, trước khi thời tiết mùa đông khiến việc vượt eo biển trở nên quá nguy hiểm.

Khi bắt đầu hành trình vào tháng 11/1998 từ Chile, Bushby tự đặt ra cho mình 2 nguyên tắc: không sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào để di chuyển, và không được trở về nhà (ở miền bắc nước Anh) nếu không đi bộ.

Trong suốt hành trình, ông đẩy chiếc xe chứa toàn bộ đồ đạc của mình, được ông đặt biệt danh là “The Beast” (Quái thú).

Trong hơn 3 thập kỷ, ông đã nhiều lần phải tạm dừng hành trình.

Ông từng bị Nga từ chối cấp thị thực trong một thời gian dài, với lý do mà ông nói là vì không hài lòng với việc ông đã đi bộ qua eo biển Bering - nơi ngăn cách Alaska với vùng Viễn Đông của Nga.

Theo ước tính của Bushby, những rắc rối về thị thực, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và sau đó là đại dịch Covid-19 đã khiến ông bị gián đoạn khoảng 14 trong tổng số 28 năm hành trình.

Khi ngày càng tiến gần về nước Anh, Bushby hồi tưởng về những ngày đầu của cuộc phiêu lưu: Hành trình đi xuyên dãy Andes và vượt qua khu rừng Darien đầy gian khó giữa Colombia và Panama.

“Khi già đi, mọi thứ trở nên khó khăn hơn”, ông nói.

Bushby đi bộ từ năm 29 tuổi

Bushby là nhân vật chính trong một bộ phim tài liệu đang được thực hiện. Sau khi hoàn thành hành trình, ông dự định dành thời gian cho bộ phim và đi diễn thuyết.

“Tôi phải cố gắng hòa nhập trở lại với thế giới của những người trưởng thành, bởi vì tôi sẽ trở về nhà với hai bàn tay trắng”, ông nói.

Ông từng kết hôn vào đầu những năm 1990 và có 1 con trai, nhưng ly hôn năm 1995. Bushby gặp người bạn đời tiếp theo - Catalina Estrada – khi đang đi bộ ở Colombia năm 2000. Ông gặp khó khăn với việc đưa Estrada đi bộ cùng mình, nhất là khi đi xuyên qua Canada năm 2003. Đến năm 2011, hai người chia tay. Ông nói rằng thật khó có một mối quan hệ lâu dài trên đường.

Bushby từng viết một cuốn sách về hành trình đi bộ của mình mang tên “Giant Steps”, xuất bản năm 2005.