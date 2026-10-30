28 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Lãnh đạo Đảng ủy phường Nùng Trí Cao trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Tham gia lớp học từ ngày 23 - 30/10, các học viên được nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; chủ động hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc, 100% học viên hoàn thành chương trình và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, 14 học viên xếp loại giỏi, 14 học viên xếp loại khá.

Thông qua chương trình bồi dưỡng, các học viên được trang bị, củng cố những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đồng thời nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên.