28 hộ nghèo vùng biên ở Đắk Lắk được giao đất ở theo Đề án 104

Ngày 18/10, UBND xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức bốc thăm, giao đất ở cho 28 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo và cận nghèo. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Đề án 104 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên.

Trước đó, ngày 8/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 104 về Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên” (gọi tắt là Đề án 104).

Nội dung trọng tâm của Đề án là tạo sinh kế ổn định, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người DTTS, nhằm giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Đề án 104 không chỉ hướng tới phát triển kinh tế - xã hội mà còn bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển bền vững của vùng Tây Nguyên.

Sau khi Đề án 104 được ban hành, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch triển khai. Tuy nhiên, quá trình thực hiện từ tháng 5/2024 đến nay, vẫn gặp một số khó khăn.

Người dân lấy phiếu bốc thăm. Ảnh: Trung Hải

28 hộ nghèo vùng biên được giao đất

Qua rà soát thực tế xác định có 155 hộ dân ở xã Ia Rvê thuộc diện đề nghị bố trí đất và hỗ trợ pháp lý. Trong đó, có 92 hộ hoàn toàn chưa có đất ở và đất sản xuất, 6 hộ có đất sản xuất nhưng thiếu đất ở, cùng hàng chục gia đình cần hỗ trợ thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để hiện thực hóa đề án 104, UBND xã Ia Rvê đã quy hoạch khu đất rộng 7,92 ha dọc tuyến đường liên thôn từ thôn 8 đến thôn 10. Khu vực này được phân thành 198 lô đất với định mức 400 m²/hộ (bao gồm 200m² đất ở và 200m² đất trồng cây hàng năm), được đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.

Đến ngày 18/10, UBND xã Ia Rvê tổ chức bốc thăm cho 28 hộ gia đình hoàn toàn chưa có đất ở theo quy định tại Điều 16 Luật Đất đai năm 2024.

Cán bộ Công an xã Ia Rvê giúp người dân đóng mốc. Ảnh: Trung Hải

Việc bốc thăm diễn ra công khai, có sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và người dân. Tất cả các hộ nhận đất đợt này đều được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cùng các khoản phí, lệ phí theo quy định.

Sự kiện bốc thăm nhận đất không chỉ mang lại niềm vui lớn cho 28 hộ gia đình đồng bào DTTS, mà còn là khởi đầu quan trọng giúp bà con an tâm gắn bó với quê hương, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với việc giao đất ở, UBND xã Ia Rvê phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể tập trung triển khai đồng bộ giải pháp hỗ trợ sinh kế: hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đào tạo nghề.

Cùng với đó, địa phương đang hoàn tất các thủ tục giao 266 ha đất sản xuất tại các thôn 7, 12 và 13, với diện tích dự kiến 10.000 m²/hộ.

Ông Nguyễn Văn Hoa (áo trắng) - Chủ tịch UBND xã Ia Rvê chỉ đạo giao đất cho người dân. Ảnh: Trung Hải

Ông Nguyễn Văn Hoa - Chủ tịch UBND xã Ia Rvê cho biết, việc giao đất cho đồng bào DTTS không chỉ giải quyết nhu cầu thiết thân về nhà ở, đất sản xuất cho bà con, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Ia Rvê là xã biên giới đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Đắk Lắk, nơi có nhiều đồng bào DTTS sinh sống. Những năm qua, dù nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền các cấp, đời sống của một bộ phận nhân dân nơi đây vẫn đối mặt với muôn vàn gian khó.

Trong đó, tình trạng thiếu đất ở và đất sản xuất diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Việc triển khai Đề án 104 tại xã biên giới Ia Rvê góp phần giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.