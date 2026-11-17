Mô hình chăn nuôi gà đen bản địa của hộ gia đình ông Kha Văn Tiến ở cụm bản Huồi Tố 2, bản Huồi Tố, xã Nhôn Mai. Ảnh: M.N

Từ gian khó dựng lại cuộc sống để thoát nghèo

Huồi Tố (Nhôn Mai) được hình thành từ việc sáp nhập 3 cụm dân cư Huồi Tố 1, Huồi Tố 2 và Na Kha. Địa bàn rộng hơn 2.404 ha, bị chia cắt thành nhiều khu vực, giao thông đi lại khó khăn khiến đời sống kinh tế xã hội nơi đây còn nhiều vất vả.

Toàn bản có 167 hộ với 682 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Thái, Kinh, Mông và Khơ Mú cùng sinh sống.

Trước đây, cuộc sống người dân chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi tự cung, tự cấp. Khó khăn càng chồng chất khi năm 2025, địa bàn Nhôn Mai nói chung và Huồi Tố nói riêng chịu thiệt hại nặng nề từ 3 cơn bão lớn. Nhiều nhà cửa, tài sản, hoa màu bị tàn phá.

Không cam chịu khó khăn, người dân từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất. Theo Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên, nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, Ban Quản lý bản và Ban Công tác Mặt trận, tình đoàn kết giữa các cụm dân cư ngày càng được củng cố. Bà con đồng lòng vượt khó, thi đua lao động sản xuất.

Hộ gia đình ông Lương Văn Dũng - Cụm bản Huồi Tố 2 đang dựng lại căn nhà khang trang hơn. Ảnh: M.N

Thay vì chỉ dựa vào nông nghiệp truyền thống, nhiều gia đình chủ động mở rộng chăn nuôi, kinh doanh tạp hóa, dịch vụ, phát triển các tổ thợ xây, thợ mộc, thợ hàn. Một số hộ còn đầu tư cho con em đi làm việc ở nước ngoài để tăng thu nhập.

Toàn bản hiện có 216 con lợn, 47 con trâu, 250 con bò và khoảng 5.200 con gia cầm. Các hộ ông Vi Văn Hợi, Lữ Xuân Vịnh, Lương Văn Dũng là những điển hình trong phát triển chăn nuôi. Ở lĩnh vực kinh doanh, các gia đình bà Lô Thị Diễn, bà Lô Thị Liên, ông Lô Văn Trọng, Vi Đình Khóa từng bước tạo dựng nguồn thu từ buôn bán, dịch vụ.

Ông Kha Văn Tiến, ở cụm Huồi Tố 2, chia sẻ: "Sau thiệt hại do thiên tai, gia đình tôi nỗ lực khôi phục sản xuất, phát triển chăn nuôi, làm nghề mộc và kinh doanh tạp hóa. Nay kinh tế đã ổn định hơn, chúng tôi viết đơn xin thoát nghèo để nhường sự hỗ trợ cho hộ còn khó khăn. Mình phải tự cố gắng, không thể mãi trông chờ vào Nhà nước".

Hộ gia đình ông Kha Văn Hiện - Cụm bản Huồi Tố 2, cũng đã xây dựng được căn nhà khang trang. Ảnh: M.N

Cùng ở cụm Huồi Tố 2, gia đình ông Lương Văn Dũng kết hợp chăn nuôi với làm thợ mộc, thợ xây, đồng thời có thêm nguồn thu từ con cái đi làm ăn xa. “Cuộc sống đã đỡ vất vả hơn, gia đình quyết tâm thoát nghèo và tiếp tục cố gắng để có điều kiện sống tốt hơn”, ông Dũng nói.

Những mô hình kinh tế không lớn nhưng phù hợp điều kiện vùng cao, giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, từng bước cải thiện thu nhập.

Những lá đơn viết bằng ý chí tự lực

Theo kết quả rà soát cuối năm 2026, bản Huồi Tố còn 57 hộ nghèo, giảm 23 hộ so với đầu năm; số hộ khá tăng lên 79 hộ, tăng 21 hộ. Đặc biệt, có 28 hộ chủ động viết đơn xin thoát nghèo.

Đằng sau những con số là sự thay đổi trong nhận thức và hành động. Khi có việc làm, có nguồn thu ổn định, nhiều gia đình đã tự tin bước ra khỏi diện hộ nghèo, nhường cơ hội hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

28 hộ dân tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo năm 2026 được Ban quản lý bản Huồi Tố tuyên dương tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: M.N

Tại buổi chung vui với đồng bào các DTTS bản Huồi Tố ngày 12/11, bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, bày tỏ xúc động trước sự đổi thay của vùng biên Nhôn Mai sau những mất mát do thiên tai.

Bà đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt biểu dương tinh thần tự lực, tự cường của 28 hộ dân viết đơn xin thoát nghèo. Đây là biểu hiện của lòng tự trọng và khát vọng vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Cùng với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, xã hội ở Huồi Tố cũng có nhiều chuyển biến. Năm 2026, bản không có trẻ em bỏ học giữa chừng, tỷ lệ trẻ đến trường đúng độ tuổi đạt 100%. Có 152/167 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 91,01%.

Người dân 4 dân tộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỷ lệ cử tri tham gia tại bản đạt 100%.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại bản Huồi Tố hôm 12/11. Ảnh: M.N

Dẫu vậy, hành trình thoát nghèo vẫn còn nhiều thách thức khi Huồi Tố hiện có 57 hộ nghèo, 31 hộ cận nghèo; sinh kế còn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, nguy cơ tái nghèo vẫn hiện hữu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và nhân dân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy tinh thần tương trợ giữa các gia đình, dòng họ và cộng đồng; gia đình khá giúp đỡ gia đình khó, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Từ những lá đơn xin thoát nghèo ở Huồi Tố, có thể thấy một chuyển động đáng mừng ở vùng biên: người dân không chỉ mong được hỗ trợ để vượt qua khó khăn, mà đang chủ động tìm cách làm ăn, tạo dựng cuộc sống bằng sức lao động của mình.