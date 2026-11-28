Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Phan Thế Công phát biểu tại liên hoan. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu tại liên hoan, anh Phan Thế Công, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố cho rằng: Việc bảo đảm cho các em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện luôn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Đội thành phố Đồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em. Trong đó, việc phát huy vai trò của các đội tuyên truyền măng non, gắn với hoạt động của Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em thành phố, là một trong những giải pháp thiết thực nhằm đưa các nội dung của Luật Trẻ em đến gần hơn với thiếu nhi và cộng đồng.

Liên hoan năm nay có 28 đội thi với gần 200 đội viên, thiếu nhi thuộc 2 bảng tiểu học và THCS đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia.

Các em thiếu nhi tham gia khai mạc liên hoan. Ảnh: Nga Sơn

Ban tổ chức mong muốn thông qua các phần thi thuyết trình, tiểu phẩm sân khấu hóa sinh động, gần gũi, các nội dung của Luật Trẻ em tiếp tục được lan tỏa; mỗi đội viên, thiếu nhi sẽ trở thành tuyên truyền viên măng non tích cực, lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến người thân, bạn bè.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Phan Thế Công tặng hoa Ban giám khảo. Ảnh: Nga Sơn

Phó Bí thư Thành đoàn Phan Thế Công đề nghị các cấp bộ Đoàn, Đội toàn thành phố tiếp tục quan tâm củng cố, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các đội tuyên truyền măng non tại cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho thiếu nhi; đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội để các em thiếu nhi được tham gia, lắng nghe và bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến thiếu nhi. Đối với các em đội viên, thiếu nhi sau liên hoan sẽ tiếp tục lan tỏa những thông điệp tích cực, biết yêu thương, chia sẻ, bảo vệ bản thân và bạn bè, cùng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em.

Các đội thực hiện phần thi tuyên truyền. Ảnh: Nga Sơn

Với chủ đề Măng non Đồng Nai tìm hiểu và thực hiện Luật Trẻ em, 28 đội thi đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia liên hoan đã thực hiện phần thi tuyên truyền, thuyết trình về quyền, bổn phận trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại, bắt nạt; an toàn trên môi trường mạng; nhận diện nguy cơ và tìm kiếm hỗ trợ…

Kết quả, đội thi đến từ phường An Lộc đoạt giải Nhất liên hoan. Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Triển vọng cho các đội có phần dự thi xuất sắc.