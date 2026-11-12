28 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng Chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II, quý III

Quang cảnh chương trình.

Hóa đơn tham gia chương trình là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, người mua là cá nhân, hộ kinh doanh, có ngày lập trong kỳ lựa chọn: quý II/2026 từ ngày 1/4 - 30/6; quý III/2026 từ ngày 1/7 - 30/9.

Mỗi quý, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 4 giải Ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 6 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Dưới sự giám sát trực tiếp của các thành viên Hội đồng giám sát thuộc các cơ quan chức năng, gồm: Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công Thương, từ 253.414 hóa đơn hợp lệ của quý II/2026 và 310.211 hóa đơn hợp lệ của quý III/2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, phần mềm “Hóa đơn may mắn” của Cục Thuế đã lựa chọn ngẫu nhiên 28 giải thưởng với tổng giá trị 108 triệu đồng.

Kết quả chi tiết sẽ được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Thuế tỉnh Lào Cai, đồng thời thông báo trực tiếp đến từng người trúng thưởng.

Các đại biểu bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn.

Chương trình nhằm khuyến khích mỗi người dân sẽ tiếp tục “Mua hàng - Lấy hóa đơn” để vừa bảo vệ quyền lợi của chính mình, vừa góp phần minh bạch hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.