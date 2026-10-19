28 bức tranh tái hiện cảnh sắc và con người Việt Nam

Ngày 16/10/2026, tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á (Hà Nội), triển lãm mỹ thuật cá nhân “Sắc màu Xuyên Việt” của họa sĩ Nguyễn Doãn Sơn chính thức khai mạc, giới thiệu tới công chúng những tác phẩm được sáng tác trong hành trình xuyên Việt kéo dài từ tháng 7 /2026 đến tháng 10/2026. Không chỉ mang đến những góc nhìn giàu cảm xúc về thiên nhiên, con người và văn hóa Việt Nam, triển lãm còn mở ra một không gian kết nối giữa hội họa, giáo dục và sáng tạo nghệ thuật.

Họa sĩ chia sẻ hành trình trải nghiệm và ý tưởng sáng tạo hội họa qua “Sắc màu xuyên Việt”.

Một vòng đất nước qua nét cọ

Có những chuyến đi để khám phá, có những chuyến đi để tìm kiếm cảm hứng. Với họa sĩ Nguyễn Doãn Sơn, hành trình xuyên Việt còn là cơ hội để trực tiếp đối diện với thiên nhiên, con người và đời sống ở những vùng đất khác nhau, rồi lưu giữ những cảm nhận ấy bằng hội họa.

Từ Hà Nội, người họa sĩ lần lượt đặt chân đến nhiều miền đất: Nam Định, Móng Cái, Trà Cổ, Lạng Sơn, Hà Giang, A Pa Chải, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Nha Trang, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau… Mỗi chặng đường mở ra một không gian mới, với những đặc điểm riêng về địa hình, khí hậu, cảnh sắc và nhịp sống.

Không đơn thuần ghi chép những gì nhìn thấy, họa sĩ tìm kiếm ở mỗi vùng đất những khoảnh khắc gợi cảm xúc: một cảnh quan trong ánh sáng riêng của ngày, một góc phố, một làng quê hay một gương mặt tình cờ gặp gỡ. Những trải nghiệm trực tiếp ấy trở thành chất liệu để hình thành tác phẩm.

Sau hành trình đầu tiên, dự án “Một vòng đất nước” đã có 30 tác phẩm phong cảnh và chân dung. Trong đó, 28 bức tranh sơn dầu được lựa chọn giới thiệu tại triển lãm “Sắc màu Xuyên Việt”.

Qua những bức tranh, người xem có dịp cảm nhận sự đa dạng của cảnh sắc Việt Nam, từ miền núi, vùng biên giới đến đồng bằng, đô thị và những miền biển xa. Thiên nhiên và con người hiện diện trong mối quan hệ gần gũi, gợi mở những câu chuyện về đời sống và văn hóa của mỗi miền đất nước.

Điều đáng chú ý là họa sĩ không đặt mục tiêu chỉ vẽ những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Trong hành trình của mình, những vẻ đẹp bình dị, đôi khi dễ bị bỏ qua giữa nhịp sống thường ngày, cũng trở thành đối tượng của hội họa.

Bức họa "Cháu bé người Giáy trên bản Tả Van" được trưng bày tại triển lãm.

Đó cũng là một trong những ý tưởng xuyên suốt dự án: tìm kiếm, lưu giữ và góp phần tôn vinh những giá trị của thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam thông qua trải nghiệm và sáng tạo nghệ thuật.

“Một vòng đất nước” được họa sĩ Nguyễn Doãn Sơn xác định là dự án dài hơi, với mục tiêu thực hiện 63 tác phẩm tại 63 địa điểm trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi tác phẩm sẽ là một dấu mốc trong hành trình, góp phần hình thành một bản đồ Việt Nam bằng hội họa, nơi cảnh sắc được ghi lại qua những mùa, những thời khắc và sắc độ khác nhau.

Từ không gian triển lãm đến những cuộc gặp gỡ nghệ thuật

Được tổ chức tại không gian thư viện trường Đại học Công nghệ Đông Á, “Sắc màu Xuyên Việt” mang một ý nghĩa đặc biệt khi đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của chuyên ngành Thiết kế Đồ họa Số, Khoa Công nghệ thông tin.

Với họa sĩ Nguyễn Doãn Sơn, đồng thời là giảng viên của nhà trường, triển lãm không chỉ là dịp giới thiệu thành quả sáng tác mà còn là cơ hội đưa hội họa đến gần hơn với sinh viên.

Trong thời đại công nghệ số, khi các phần mềm và phương tiện kỹ thuật ngày càng hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động thiết kế, việc nuôi dưỡng năng lực quan sát, cảm thụ màu sắc, tư duy tạo hình và cảm xúc thẩm mỹ vẫn giữ vai trò quan trọng.

Chính vì vậy, bên cạnh hoạt động trưng bày, chương trình còn tổ chức giao lưu, trao đổi về hành trình sáng tác của họa sĩ và mối liên hệ giữa mỹ thuật truyền thống với thiết kế đồ họa số. Những câu hỏi về cách lựa chọn không gian để vẽ, tìm kiếm hòa sắc hay chuyển hóa cảnh vật thành tác phẩm đã gợi mở cho sinh viên những vấn đề thiết thực trong quá trình học tập và sáng tạo.

Gia đình và đồng nghiệp đến triển lãm, chúc mừng họa sĩ Nguyễn Doãn Sơn.

Triển lãm còn ghi nhận sự hiện diện của đông đảo họa sĩ, đồng nghiệp, bạn bè, những người yêu nghệ thuật và các nhà sưu tập tranh. Dù địa điểm tổ chức nằm khá xa trung tâm Hà Nội, nhiều người vẫn dành thời gian đến thưởng lãm và chia sẻ niềm vui cùng tác giả.

Một hình ảnh đáng nhớ trong ngày khai mạc là những chiếc nơ đỏ lần lượt xuất hiện bên các bức tranh, đánh dấu tác phẩm đã tìm được chủ nhân mới. Với người nghệ sĩ, đó không chỉ là sự ghi nhận về giá trị tác phẩm mà còn là niềm vui khi những cảm xúc được gửi gắm qua nét cọ tìm thấy sự đồng điệu nơi người thưởng lãm.

Trong số những đơn vị đồng hành cùng triển lãm có Công ty Cổ phần Chè núi Tăng Sơn, đơn vị sở hữu ba tác phẩm của họa sĩ. Đặc biệt, doanh nghiệp còn mang đến trưng bày bộ sản phẩm chè với logo và bao bì do Nguyễn Doãn Sơn cùng con gái thiết kế.

Sự xuất hiện của bộ sản phẩm này đem đến một góc nhìn thú vị về hoạt động sáng tạo của người họa sĩ. Từ tranh sơn dầu đến thiết kế bao bì sản phẩm, tư duy thẩm mỹ có thể tìm thấy những hình thức biểu đạt khác nhau, kết nối nghệ thuật với đời sống.

Chia sẻ sau triển lãm, họa sĩ Nguyễn Doãn Sơn bày tỏ lòng biết ơn đối với Ban Giám hiệu, các đồng nghiệp, đơn vị đồng hành cùng gia đình, bạn bè và những người yêu nghệ thuật đã góp phần làm nên thành công của sự kiện. Đặc biệt, họa sĩ trân trọng cơ hội các tác phẩm của mình hiện diện trong môi trường đại học, góp thêm một nguồn cảm hứng cho sinh viên trên hành trình khám phá và sáng tạo.

Khép lại ngày khai mạc, những bức tranh vẫn tiếp tục câu chuyện của mình trong không gian triển lãm. Còn với Nguyễn Doãn Sơn, hành trình “Một vòng đất nước” mới chỉ đi qua chặng đầu tiên.

Phía trước vẫn là những cung đường, những miền đất và những cuộc gặp gỡ đang chờ được lưu giữ trên mặt toan. Để qua mỗi chuyến đi, đất nước lại hiện lên bằng những sắc màu mới trong đôi mắt và nét cọ của người nghệ sĩ.