275 vận động viên tham gia Hội thao người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất
Sáng 8-10, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa (số 33 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang), Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Hội thao NCT tỉnh lần thứ nhất năm 2026. Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì NCT Việt Nam.
Hội thao có 275 vận động viên đến từ 12 đoàn tham gia. Trong đó, 11 đoàn đại diện cho 5 cụm thi đua của 64 Hội NCT xã, phường trong tỉnh và 1 đoàn của Câu lạc bộ NCT tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 4 môn gồm: Bóng bàn, cầu lông, cờ tướng và dân vũ. Ở môn bóng bàn và cầu lông, vận động viên thi đấu các nội dung: Đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ; môn cờ tướng thi đấu đơn theo thể thức vòng tròn tính điểm. Đối với dân vũ, các đội trình diễn 2 bài gồm 1 bài trên nền nhạc do Ban tổ chức quy định và 1 bài tự chọn.
Hội thao là dịp để NCT trong tỉnh giao lưu, học hỏi, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, hội viên NCT.
Lễ bế mạc và trao giải hội thao diễn ra vào chiều cùng ngày.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202610/275-van-dong-vien-tham-gia-hoi-thao-nguoi-cao-tuoi-tinh-khanh-hoa-lan-thu-nhat-4e86d41/