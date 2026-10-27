27 thí sinh dự kỳ thi sát hạch, tuyển chọn cán bộ tham gia Đề án 11

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ sát hạch dự và phát biểu khai mạc kỳ thi.

Quang cảnh khai mạc Kỳ thi sát hạch, tuyển chọn cán bộ tham gia Đề án 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Dự khai mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh; các thành viên Tổ sát hạch và 27 thí sinh dự thi.

Đặc biệt, trong buổi sáng 27/10, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra tình hình tổ chức sát hạch và động viên các thí sinh dự thi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Dương Quốc Huy dự, kiểm tra tình hình tổ chức Kỳ thi sát hạch, tuyển chọn cán bộ tham gia Đề án 11.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra, nắm tình hình giảng dạy, học tập của lớp Bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã, khoá 2 năm 2026 do Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức. Lớp học diễn ra từ ngày 26 - 30/10, với 87 học viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Dương Quốc Huy kiểm tra, nắm tình hình giảng dạy, học tập của lớp Bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã, khoá 2

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ sát hạch nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt; việc ban hành, triển khai Đề án số 11 nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có trình độ khoa học công nghệ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ chiến lược của tỉnh. Đây là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

Trong đó, tuyển chọn cán bộ là khâu quan trọng trong thực hiện Đề án 11, nhằm lựa chọn những cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tư duy đổi mới, năng lực thực tiễn, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ sát hạch phát biểu khai mạc kỳ thi.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thành viên Tổ sát hạch nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện nhiệm vụ công tâm, khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy định; tập trung đánh giá năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới, khả năng nắm bắt thực tiễn và xử lý tình huống của từng thí sinh…

Các thí sinh cần xác định đây là dịp để thể hiện năng lực, kinh nghiệm công tác, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến; bình tĩnh, tự tin, trình bày rõ vấn đề, trả lời đúng trọng tâm; đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi, gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, thời gian quy định và sự điều hành của Tổ sát hạch…

Các đại biểu dự khai mạc Kỳ thi sát hạch, tuyển chọn cán bộ tham gia Đề án 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Theo mục tiêu của Đề án 11, dự kiến tuyển chọn 290cán bộ thuộc 5 nhóm đối tượng, bao gồm cán bộ đã tham gia Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy Yên Bái (trước hợp nhất) đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyển tiếp. Trong đợt này, qua sơ tuyển, có 176 cán bộ đủ điều kiện dự sát hạch để tham gia đề án lần đầu.

Tại kỳ sát hạch khai mạc sáng 27/10, Tổ sát hạch tiến hành sát hạch đối với 27 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, thuộc nhóm 1, gồm 9 cán bộ có trình độ khoa học công nghệ và 18 cán bộ người dân tộc thiểu số.

Căn cứ kết quả sát hạch và chỉ tiêu tuyển chọn, Tổ sát hạch sẽ thảo luận, thống nhất đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định lựa chọn cán bộ tham gia đề án, bảo đảm cơ cấu ngành, lĩnh vực.

Thí sinh trình bày phần thi tại kỳ thi.

Tổ sát hạch đặt câu hỏi đối với thí sinh.

Ngay sau khai mạc, các thí sinh lần lượt bước vào các phần thi thuyết trình giới thiệu về bản thân; nhận thức về nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và trả lời các câu hỏi vấn đáp của thành viên Tổ sát hạch.