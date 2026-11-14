27 đội thi ẩm thực tại Ngày hội Ẩm thực phường Mường Thanh
Trong khuôn khổ Ngày hội Ẩm thực phường Mường Thanh năm 2026, chiều 14/11, tại Công viên Nam Thanh, UBND phường Mường Thanh tổ chức hội thi ẩm thực với sự tham gia của 27 đội đến từ các tổ dân phố, bản, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các đoàn thể và trường học trên địa bàn.
Các đội thi đã chuẩn bị công phu, kết hợp hài hòa giữa món ăn truyền thống và sản vật đặc trưng của địa phương. Mỗi mâm cơm có chủ đề riêng, thể hiện sự sáng tạo trong lựa chọn nguyên liệu, chế biến, trình bày món ăn và pha chế đồ uống từ nông sản địa phương. Trang phục của các thành viên cũng góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa dân tộc.
Tham gia dự thi, đại diện các đội giới thiệu về ý nghĩa, nguồn gốc, cách thức chế biến và giá trị của món ăn. Qua đó, những nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực, phong tục và đời sống của mỗi cộng đồng được truyền tải sinh động đến Ban Giám khảo và người tham dự.
Ban Giám khảo đánh giá từ khâu lựa chọn nguyên liệu, kỹ thuật chế biến đến chất lượng, hương vị món ăn; cách sắp xếp, trình bày, sự sáng tạo trong xây dựng chủ đề và kết hợp món ăn với đồ uống. Phần thuyết minh cũng là tiêu chí quan trọng, góp phần làm nổi bật nguồn gốc, ý nghĩa văn hóa và giá trị của từng món ăn. Các đội đồng thời phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến, trưng bày sản phẩm.
Hội thi là dịp để các tổ dân phố, bản, cơ quan, đơn vị và trường học giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những món ăn đặc sắc gắn với sản vật địa phương. Qua đó góp phần gìn giữ, phát huy giá trị ẩm thực truyền thống, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch phường Mường Thanh nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/27-doi-thi-am-thuc-tai-ngay-hoi-am-thuc-phuong-muong-thanh