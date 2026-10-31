27 cặp vận động viên tham gia giải Pickleball Khối thi đua Cơ quan Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị khối Đảng năm 2026

Đại diện Ban Tổ chức phát biểu khai mạc giải đấu

Đại diện Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn vận động viên

Tham gia thi đấu có 54 vận động viên (27 cặp) là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị khối Đảng.

Tại giải, các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ theo hình thức chia bảng thi đấu, lựa chọn các cặp vận động viên nhất, nhì các bảng vào thi đấu bán kết; các cặp vận động viên thắng ở bán kết tiếp tục thi đấu chung kết.

Các vận động viên thi đấu nội dung đôi nữ

Các vận động viên thi đấu nội dung đôi nam - nữ

Các vận động viên thi đấu nội dung đôi nam

Trải qua nhiều trận thi đấu sôi nổi, các vận động viên đã mang đến những pha bóng đẹp mắt, hấp dẫn, thể hiện tinh thần quyết tâm, cùng tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho các cặp vận động viên thi đấu ở mỗi nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các vận động viên nội dung đôi nữ

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các vận động viên nội dung đôi nam

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các vận động viên nội dung đôi nam - nữ

Giải đấu có ý nghĩa thiết thực trong việc hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đồng thời, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngày càng phát triển. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cũng như thắt chặt tình đoàn kết, góp phần xây dựng môi trường công tác tích cực, gắn bó và hiệu quả.