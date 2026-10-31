27 cặp vận động viên tham gia giải Pickleball Khối thi đua Cơ quan Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị khối Đảng năm 2026
Ngày 31/10, tại sân Pickleball Tỉnh ủy, Khối thi đua Cơ quan Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị khối Đảng tổ chức giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (4/11/1831 - 4/11/2026) và 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2026).
Tham gia thi đấu có 54 vận động viên (27 cặp) là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị khối Đảng.
Tại giải, các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ theo hình thức chia bảng thi đấu, lựa chọn các cặp vận động viên nhất, nhì các bảng vào thi đấu bán kết; các cặp vận động viên thắng ở bán kết tiếp tục thi đấu chung kết.
Trải qua nhiều trận thi đấu sôi nổi, các vận động viên đã mang đến những pha bóng đẹp mắt, hấp dẫn, thể hiện tinh thần quyết tâm, cùng tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng.
Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho các cặp vận động viên thi đấu ở mỗi nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ.
Giải đấu có ý nghĩa thiết thực trong việc hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đồng thời, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngày càng phát triển. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cũng như thắt chặt tình đoàn kết, góp phần xây dựng môi trường công tác tích cực, gắn bó và hiệu quả.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/soi-noi-giai-pickleball-trong-khoi-thi-dua-co-quan-uy-ban-mat-tran-to-quoc-va-cac-co-quan-don-vi-khoi-dang-nam-2026-5107578.html