27,5 triệu lượt khách đến Hà Nội, 75,7% là khách nội địa

Khách nội địa chiếm hơn 3/4 lượng khách đến Hà Nội

9 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đón 27,5 triệu lượt khách, tăng 62% so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 20,9 triệu lượt, chiếm 75,7% tổng lượng khách; khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, chiếm 24,3%.

Tỉ trọng khách nội địa ở mức cao cho thấy thị trường trong nước tiếp tục là bộ phận lớn nhất trong cơ cấu khách của du lịch Thủ đô. Sau giai đoạn sụt giảm mạnh năm 2020-2021, lượng khách đến Hà Nội phục hồi nhanh, đạt 18,7 triệu lượt năm 2022, 24 triệu lượt năm 2023 và 28,66 triệu lượt năm 2024.

Đáng chú ý, chỉ sau 9 tháng năm 2026, lượng khách đã đạt 27,5 triệu lượt, tương đương gần 96% tổng lượng khách của cả năm 2024.

Dòng khách lớn, nguồn thu lớn

Cùng với lượng khách tăng mạnh, hoạt động lưu trú cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong 9 tháng, các cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 6,874 triệu lượt khách, tăng 24,3%, trong đó khách quốc tế đạt 4,763 triệu lượt và khách nội địa đạt 2,111 triệu lượt.

Hà Nội hiện có 3.769 cơ sở lưu trú với 72,4 nghìn phòng. Tổng thu từ khách du lịch 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 113,2 nghìn tỉ đồng, tăng 13,3%.

Những con số này cho thấy quy mô thị trường du lịch Hà Nội đang tiếp tục mở rộng, với lượng khách tăng mạnh và hệ thống dịch vụ lưu trú ngày càng lớn.

MẠNH LÊ