27,4 triệu quyền mua trái phiếu CII 'ế' khách mua

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC) vừa báo cáo kết quả giao dịch quyền mua trái phiếu chuyển đổi của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (HoSE: CII). Theo đó, HFIC đăng ký chuyển nhượng 27.416.105 quyền mua trái phiếu chuyển đổi CII nhưng không bán được quyền mua nào trong thời gian giao dịch từ ngày 10/9 đến 6/10/2026.

Giá trị giao dịch thực hiện bằng 0 đồng. HFIC cho biết do diễn biến thị trường không thuận lợi dẫn đến khi kết thúc thời gian đăng ký không có nhà đầu tư đăng ký nhận chuyển nhượng quyền mua thông qua cả hình thức đấu giá công khai và thỏa thuận trực tiếp.

Số quyền mua chưa chuyển nhượng vẫn thuộc về HFIC, tương ứng quyền mua 2.741.610 trái phiếu chuyển đổi theo tỷ lệ thực hiện 10 quyền mua đổi lấy một trái phiếu.

HFIC chào bán 27,4 triệu quyền mua trái phiếu CII bất thành (Ảnh: CII).

Trước đó, CII đã công bố phương án chào bán quyền mua trái phiếu chuyển đổi CII426001 thuộc sở hữu của HFIC. Theo thông báo, HFIC đưa ra chuyển nhượng 27.416.105 quyền mua, với giá khởi điểm 3.490 đồng mỗi quyền. Tỷ lệ thực hiện là 10 quyền mua để mua một trái phiếu chuyển đổi, với giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu.

Việc chuyển nhượng được triển khai qua đấu giá công khai và sau đó có phương án chào bán theo hình thức thỏa thuận. Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả giao dịch của HFIC, cả hai phương thức đều không ghi nhận nhà đầu tư đăng ký nhận chuyển nhượng trong thời gian đăng ký.

Số quyền mua trên gắn với phần vốn CII do HFIC đại diện sở hữu. Bà Trương Thị Ngọc Hải - Phó Chủ tịch HĐQT CII, đồng thời là người đại diện phần vốn của HFIC tại doanh nghiệp được nêu trong báo cáo với tư cách người có liên quan.

Báo cáo cho biết bà Hải không sở hữu cổ phiếu CII cá nhân, phần vốn do HFIC đại diện là 27.416.105 cổ phiếu (tương ứng 4,08% vốn điều lệ CII).

Đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi của CII có quy mô 25 triệu trái phiếu, tổng giá trị tính theo mệnh giá là 2.500 tỷ đồng. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng. Quyền mua cho phép người sở hữu đăng ký mua trái phiếu theo tỷ lệ và mức giá đã công bố.