268 vận động viên tham gia Giải chạy bộ Viện Thiết kế năm 2026

Đại tá Hoàng Tuấn, Viện trưởng Viện Thiết kế trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải chạy.

Tham gia giải chạy bộ có 268 vận động viên đến từ Viện Thiết kế và các đơn vị đồng hành gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Hà Nội; Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng); Sư đoàn 316 (Quân chủng Phòng không – Không quân); Đoàn phường Yên Hòa (Hà Nội), cùng các đơn vị tài trợ. Các vận động viên tham gia tranh tài ở các cự ly: 1.500 nam, 1.500m nữ, 3.000m nam và 3.000m nữ.

Đại tá Khổng Vũ Long, Phó viện trưởng Viện Thiết kế phát biểu khai mạc giải chạy.

Phát biểu khai mạc giải chạy, Đại tá Khổng Vũ Long, Phó viện trưởng Viện Thiết kế nhấn mạnh, Giải chạy bộ Viện Thiết kế không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, mà còn là dịp để các đơn vị giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với đơn vị; giữa cá nhân với tập thể và lan tỏa lối sống xanh khỏe mạnh đến cộng đồng.

Các vận động viên tham gia Giải chạy bộ Viện Thiết kế năm 2026.

Lãnh đạo Viện Thiết kế đề nghị các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần “Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng – Vượt qua chính mình”; tuân thủ nghiêm các quy định của giải đấu để cống hiến cho khán giả những màn tranh tài hấp dẫn và những khoảnh khắc đẹp trên đường chạy.

Lãnh đạo Viện Thiết kế cùng các đơn vị tài trợ trao giải Nhất tặng các vận động viên ở các cự ly.

Sau gần 2 giờ đồng hồ, các vận động viên đã hoàn thành toàn bộ các cự ly đã đăng ký. Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất đối với cự ly 1.500m nam cho vận động viên Trần Doãn Đạt; cự ly 1.500m nữ cho vận động viên Nguyễn Thị Thoa; cự ly 3.000m nam cho vận động viên Lò Văn Tùng và cự ly 3.000m nữ cho vận động viên Trương Thị Hải Yến.